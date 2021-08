En Limousin, comment s'organisent les mariés pour contrôler le pass sanitaire de leurs invités ?

Le pass sanitaire est désormais obligatoire lors des réceptions et le mariage n'y échappe pas. Les mariés doivent ainsi contrôler le pass de leurs invités. Une contrainte supplémentaire qui demande de l'anticipation et de l'organisation.

En ce week-end du 15 août, certains s'apprêtent à vivre l'un des plus beaux jours de leur vie... le mariage. Cependant, en plus de l'organisation et de l'accueil des convives, il faut désormais contrôler leur pass sanitaire. Il n'est pas obligatoire en mairie mais l'est au moment de la réception, et c'est aux mariés de s'organiser.

A chacun son organisation

Pas de quoi perturber Douglas, infirmier limougeaud, qui célèbrera en Haute-Vienne ce samedi soir, avec ses 90 invités, son union avec son épouse, Salomé. "Cela fait plus de trois ans que l'on organise notre mariage et nous n'avons pas voulu changer la date car on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Cependant, on était conscient qu'il fallait organiser des choses supplémentaires et cela s'est fait sans difficulté".

Il y a deux ou trois semaines, on a envoyé des messages à tout le monde pour prévenir que le pass sanitaire serait susceptible d'être exigé"

Au moment de l'envoi des faire-part en janvier, Douglas avait d'ores et déjà anticipé et demandé aux convives de venir avec une preuve de la vaccination ou un test PCR négatif de moins de 72h. Le marié précise d'ailleurs que certains ont été testés positif cette semaine et ne seront donc pas présent à la fête. Pour le contrôle du pass, trois de ses proches s'en chargeront, notamment ses témoins.

En Corrèze cette fois, Frédéric célèbre ce samedi son union avec son conjoint, Nicolas. "Il y a deux ou trois semaines, on a envoyé des messages à tout le monde pour prévenir que le pass sanitaire serait susceptible d'être exigé."

Les pass sanitaire étrangers, une contrainte supplémentaire à gérer

Une demande bien reçu par tous les invités, quasiment 150. Cependant, le parisien a dû faire face à une difficulté supplémentaire. "On est un mariage franco-libanais donc on avait une problématique liée à la traduction, ou du moins au _switch, des pass sanitaire étrangers en France_. Il y a une démarche à faire au ministère des Affaires Etrangères pour que ces pass valables dans leur pays d'origine le soit aussi en Europe. Les démarches c'est nous même qui les avons faites." En revanche, le contrôle des pass sera effectué par deux coordinatrices, en charge de l'organisation du mariage.