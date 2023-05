Comment se déplacer vers et autour du festival de Cannes édition 2023

Envie d'aller découvrir la Croisette et la folle ambiance de Cannes durant le festival ou obligé de vous y déplacer pour un rendez-vous professionnel ? On a dressé pour vous l'état des lieux pour se rendre au cœur de l'événement durant la durée du festival...avec le moins de tracas possible et avec un minimum de préparation et d'outils en ligne

Suspension des travaux dans le centre-ville durant la quinzaine !

Hormis pour les travaux de réaménagement du boulevard Alexandre III, qui devraient se terminer en juillet 2023, tous les autres travaux actuellement en cours sont suspendus durant toute la durée du festival !

La zone de travaux concernant le Boulevard Alexandre III à Cannes - Capture d'écran Google Maps

Venir et stationner à Cannes en voiture, c'est possible!

Qui dit quinzaine du festival, dit affluence record, forcément. La mairie de Cannes gère une vingtaine de parkings en ouvrage et en surface, soit environ 7 000 places potentiellement disponibles, mais c'est sans compter une multitudes d'autres emplacements gérés par des sociétés privées.

Où se garer ?

Il existe une site internet vous permettant de trouver chacun des parkings existants sur la zone cannoise, incluant les parkings vélo/2 roues, zones de livraisons entre autres, en cliquant sur ce lien .

Capture d'écran - https://cartolive.ville-cannes.fr/ - Cartoville - ville de Cannes

Réservez votre place de parking à distance !

Si vous êtes prévoyants, il y a possibilité de réserver votre place de parking à distance ! En effet il est possible de réserver, via le site internet de la ville, une place dans 8 des parkings en utilisant un formulaire en ligne .

Vérifiez l'état des routes des Alpes-Maritimes depuis votre smartphone

Le département des Alpes-Maritimes met à disposition un site simple, complet et efficace :

Ainsi, vous pourrez vous informer de l'état de la circulation, la présence éventuelle de ralentissements dû aux embouteillages et/ou au accidents. Tous les obstacles potentiels sont visibles en temps réels grâce à l'application Inforoute06, disponible sur internet depuis un ordinateur ou depuis votre smartphone qu'il soit Android ou iOS !