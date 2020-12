Comment se passer d'emballages cadeaux à Noël ?

A quelques jours de l'ouverture des cadeaux de noël, pour faire un petit geste pour la planète, de plus en plus de personnes troquent les papiers cadeaux classiques non recyclables contre des alternatives originales. Idées.

Si vous avez envie d’une fête de Noël plus respectueuse de l’environnement vous pouvez faire un emballage cadeau écologique-zéro déchet. Un emballage réutilisable : en papier kraft, en papier journal, dans un vieux pull (et oui ou une vieille chaussette ! ) ou un bocal...Mais ce qui fait toujours son petit effet aussi c’est la technique du furoshiki. Il s’agit d’un art ancestral japonais pour emballer les cadeaux dans...du tissu. Et ça a la cote.

"Plus de bordel à Noël"

Fannie Laurent a monté "la fabrique à Roger" une micro-entreprise dont l’objectif est de réaliser des objets en matières recyclées, principalement des tissus. Alors le furoshiki elle connaît "_c'est juste des noeuds, c'est très simple et c'est beaucoup plus joli. Alors en France comme ce n'est pas encore une habitude si jamais vous recevez un cadeau avec un emballage tissu furoshiki vous le rendez après ! Bon moi cela m'est arrivé de le donner. Au Japon comme ils savent qu'ils vont à leur tour en recevoir pas besoin de les redemander..."Autre avantage la vitesse d'emballage, pas de papier, pas de scotch et "plus de bordel à noël" ajoute Fannie en riant. On gagne en temps, en argent et en écologie. Il y a pleins de tissus différents "moi j'en récupère à droite à gauche, j'en fais avec des draps, des foulards...je travaille qu'avec des tissus recyclés."_ Et sous le sapin les cadeaux sont alors pleins de couleurs.