Les prix de l'immobilier flambent sur la Côte d'Azur 

"Je travaille depuis 12 ans et je n'ai jamais vu ça." Fabrice Pytelewski est gérant de l'agence "Parc Immobilier" à Nice. Si le nombre d'appartements qu'il vend chaque mois n'a pas bougé, entre quatre et cinq biens, il vend plus cher et plus rapidement.

La galère pour les primo-accédants ?

Les prix ont augmenté de neuf points en 2022. En trois ans, c'est même 20 points de plus pour la Côte d'Azur.

En parallèle, les banques se protègent, avec des taux d'intérêt variables, qui atteignent les trois points en 2023. "Et cela risque encore d'augmenter souligne Fabrice Pytelewski. Depuis cet été, les banques refusent beaucoup de crédits et demandent un apport supérieur à 25% pour acheter un bien, ce qui met de côté les primo-accédants."

Où acheter à Nice ?

Pour investir sur la Côte d'Azur, Fabrice Pytelewski conseille le nord de Nice ou les quartiers périphériques, si vous achetez pour la première fois. "En revanche, pour des gens qui ont de l'argent et qui, souvent, viennent de Paris, on est plutôt sur des biens situés sur la Coulée verte, le Carré d'Or ou le port de Nice."