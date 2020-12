Comment se porte le moral des Finistériens ?

Les résultats d'une étude commandée par le département du Finistère ont été publiés ce lundi. Cette étude a été menée par l'Institut CSA entre le 5 et le 17 octobre, donc avant le deuxième confinement, sur un échantillon de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus et habitant dans le Finistère. Il faut d'abord souligner que malgré le contexte sanitaire, 67% des Finistériens ont eu le sentiment, en deux ans, date de la dernière étude, que leur situation s'est améliorée dans le département (+11%) et en Bretagne (63% des Finistériens, +7%). "Les Finistériens sont plus optimistes pour leur situation en tant qu'habitant du Finistère et de la Bretagne qu'ils ne le sont pour le reste de la population", analyse Thomas Genty, directeur d'étude au CSA. "Ils ont l'impression de vivre dans un territoire privilégié."

Les trois quarts des Finistériens touchés par la crise sanitaire

Cette année, par rapport à la dernière étude qui remonte à 2018, la crise sanitaire est passée par là. Et selon cette étude, 77% des Finistériens ont été touchés d'une manière ou d'une autre par cette crise. 45% ont été touchés moralement, un tiers des Finistériens ont été concernés par la scolarité à distance, un tiers aussi a vu sa situation financière dégradée et 19% des personnes interrogées ont perdu leur emploi ou ont subi du chômage partiel. La conseil départemental a d'ailleurs enregistré une hausse de 11% d'allocataires du RSA, "et ce n'est sans doute pas terminé", a souligné la présidente du conseil départemental Nathalie Sarrabezolles. Dans le département, 5% des Finistériens ont eu besoin d'une aide financière (paiement du loyer ou aide alimentaire par exemple), avec un contraste entre le Pays du Centre Ouest Bretagne, où 10% des habitants ont sollicité de l'aide, contre 3% dans le Pays de Cornouaille (7% dans le Pays de Brest, comme dans le Pays de Morlaix).

Mais ce cette crise sanitaire et du premier confinement, il en ressort des comportements vertueux. En effet, 37% des personnes interrogées ont participé à des actions d'entraide. Autre enseignement : le premier confinement a nettement accéléré la consommation de produits locaux. En effet, 82% des Finistériens consomment beaucoup de produits locaux, parmi lesquels 49% en ont encore plus consommé pendant le premier confinement.

Mobilités douces et environnement

Les Finistériens envisagent aussi les déplacements autrement : 7 personnes interrogées sur 10 pensent utiliser davantage la marche (58%), le vélo (29%), les transports en commun (20%) ou le covoiturage (18%). Logiquement, l'environnement se hisse au premier rang des priorités des habitants du Finistère, pour une personne sur deux (49%). Lors de la dernière étude, en 2018, l'emploi et le développement économique étaient au premier rang des préoccupations des Finistériens. Cette année, cette priorité arrive en deuxième position (48%), en baisse par rapport à 2018 (-4 points)

L'environnement devient la première priorité des Finistériens - Institut CSA

Et en matière d'environnement, les Finistériens souhaitent que leurs collectivités territoriales agissent en prenant davantage en compte la transition écologique (à 59%). Et pour lutter contre le réchauffement climatique, les Finistériens pointent cinq axes prioritaires : la réduction des déchets, la rénovation du logement (isolation thermique), la protection et la préservation de la qualité de l'eau, le développement d'une alimentation de proximité et la protection des milieux naturels.