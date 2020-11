Comment se préparent les stations de ski des Alpes-Maritimes avant l'ouverture prévue le 5 décembre ?

Tout va dépendre d'un prolongement ou non du confinement, si un couvre-feu est mis en place, les restaurants et les bars pourront-ils ouvrir ou uniquement proposer de la vente à emporter ? Beaucoup de questions se posent encore. "On est en ordre de marche pour ouvrir, on reçoit des appels pour des demandes de renseignement des clients, qui ont envie de s'aérer dans ce contexte anxiogène, mais on est dans l'expectative, suspendus au décisions prochaines du gouvernement " nous dit-on à l'office de tourisme d'Isola 2000.

Des réservations très timides pour décembre

Catherine travaille dans une agence immobilière qui propose une cinquantaine de locations saisonnières à Isola 2000 , les réservations pour le mois de décembre sont très peu nombreuses.

Catherine Copier

Pour Nicolas Martin, directeur de l'Ecole de ski française de la station d'Auron, "c'est le flou artistique", il ne croit pas au déconfinement au 5 décembre, même si le protocole sanitaire est prêt, les professionnels ont hâte d'accueillir les clients. Cet été, la montagne a eu le vent en poupe avec des taux de réservation excellents.

Nicolas Martin Copier

La maire d'Isola 2000, Mylène Agnéli, précise "notre réseau de canons à neige est prêt ainsi que le protocole sanitaire commun à toutes les stations. Nous avons prévu pour les saisonniers des tests covid-19, au cas où". Concernant le protocole sanitaire, dans les files d'attente et sur les remontées mécaniques, le port du masque sera obligatoire, ainsi que le respect de la distanciation sociale, pour la descente les skieurs pourront enlever le masque.

Les hébergeurs proposent des annulations possibles de séjour, des reports, des remboursements.

Bernard Ducati est le directeur des remontées mécaniques de la station de Valberg. La station a déjà reconduit les contrats d'embauche des saisonniers dans l'attente d'une ouverture prochaine.