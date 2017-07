Comment survivre à la route avant les vacances...

Les grandes vacances ont commencé ! Mais avant d'aller se dorer la pilule, il faut commencer par arriver à destination.

Sur nos autoroutes, dans le Gard et la Lozère, il y a deux types de vacanciers qui se croisent : ceux qui partent vers le Nord, et ceux qui filent vers le sud. Et dans le lot, beaucoup de familles avec enfants. Comme Yolaine : "Je suis avec Joan, trois ans et demi, et Cyril, deux ans. Pour l'instant ils sont sages, sourit la maman, mais il nous reste beaucoup de route ! Encore quatre heures de trajet. Et avec les enfants on ne sait jamais comment ça va se passer. Je compte beaucoup sur la sieste !"

Bertrand, lui, a préféré anticiper pour ses deux petits : "Ils ont du coloriage, la tablette, des livres, ça les occupe..."

Un peu plus loin, dans la voiture d'Olivier, les enfants sont plus grands. "On a 1000 kilomètres en tout, encore 600 avant d'arriver à Barcelone, explique le papa. C'est un peu fatiguant d'être le seul conducteur, mais il y a de l'ambiance dans la voiture. Je suis avec mes deux enfants, et deux de leurs amis." Pour passer le temps, les adolescents ont inventé un jeu : "On fait coucou aux gens, et en fonction de comment ils réagissent, on gagne des points, raconte Yannis. Sinon, on chante, on raconte des blagues !"

Allez, encore un petit effort avant d'aller se tremper les pieds dans l'eau.