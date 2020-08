Coronavirus : comment tenir son masque lorsqu'on le retire ?

Sur le coude, à la main, dans un coin de la poche ou du sac à main, chacun a sa manière de garder son masque sur la place du Colombier à Rennes. Cette zone ne fait pas partie du périmètre dans lequel il est obligatoire de porter un masque. Sylvie et sa fille s'apprêtent à entrer dans un magasin, masque sous le menton. "On ne sait pas où le mettre, on l’a à peine mis dans le sac à dos qu’il faut le remettre, le plus simple c’est de le baisser", s'agace cette infirmière rennaise.

Ce masque, ça fait une bonne semaine que je l’ai, toujours le même !

Cette fois, elle va devoir toucher la partie bleue pour pouvoir le monter sur son visage. Ce côté du masque, sur lequel finissent les postillons, peut contenir le coronavirus. "C'est un bazar ! Vous voyez il baisse pendant que je parle, alors je vais le prendre et le remonter…".

Nathalie et José sortent d'une boutique. Si elle préfère laisser son masque sur le visage, lui le garde dans les mains "comme ça il prend l'air", s'amuse celui qui est venu voir sa fille à Rennes. "Ce masque, ça fait une bonne semaine que je l’ai, toujours le même ! Mais bon, comme c’est moi qui le porte..." Sa femme ajoute : "Tant qu’on n'est pas en contact et qu’on est vachement bien écarté des gens. Je pense qu’il peut garder le sien encore un peu. "

Au bout de quatre heures, le masque n'est plus efficace.

Pourtant, le masque jetable ne doit être utilisé qu'une seule fois et pour une durée de quatre heures maximum. "Vous avez de la condensation avec la respiration, explique Cécile, de la pharmacie Pascal à Rennes. Ce qui fait que le masque filtre beaucoup moins bien, ça devient poreux, donc il peut laisser passer les postillons. Il n’est alors plus efficace".

Selon cette pharmacienne, il ne sert à rien de ranger son masque dans une pochette pour le réutiliser ensuite. "Normalement dès qu’on touche le masque, il est foutu, il faudrait le jeter et en mettre un nouveau. Et si possible le retirer avec les élastiques pour ne pas toucher la partie où il pourrait y avoir des postillons". Ensuite, il est préférable de le jeter dans une poubelle pour des raisons sanitaires mais également pour des raisons environnementales : un masque met environ 400 ans pour se décomposer, à cause du plastique qu'il contient.