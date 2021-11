Comment transmettre la mémoire de Grenoble, ville-compagnon de la Libération, aux jeunes générations ?

En ce 11 novembre, on enterre Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, au Mont Valérien. Grand Format, le podcast de France Bleu Isère, s'interroge sur la transmission de cette mémoire aux jeunes générations. Mission désormais des 5 villes-compagnons de la Libération, dont Grenoble.

Le Général de Gaulle a créé l'Ordre de la Libération pour honorer les femmes et les hommes qui ont résisté durant la Seconde Guerre Mondiale mais aussi les villes : Grenoble, Vassieux-en-Vercors, Paris, Nantes et l'Ile de Sein, à la pointe du Finistère.

Alice Buffet, directrice du Musée de la Résistance de Grenoble © Radio France - Théo Hetsch

Pourquoi Grenoble avait-elle été choisie ? Alice Buffet, directrice du Musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble, nous explique : " _Grenoble est la deuxième ville nommée en 1944, par le Général de Gaulle, pour trois faits qui se produisent à l'automne 1943_. Tout d'abord, une manifestation patriotique, le 11 Novembre 1943, réprimée par les Allemands qui vont déporter 300 personnes, seules 120 reviendront des camps. Puis, dans la nuit du 14 au 15 Novembre 1943, il y a l'explosion du polygone d'artillerie, situé aujourd'hui sur la presqu'ile scientifique de Grenoble, où sont stockées les armes des Allemands. Et les résistants termineront le travail, le 2 décembre, en faisant sauter ce qui restait d'armes allemandes à la Caserne de Bonne."

Le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, est décédé, le mois dernier, à l'âge de 101 ans. Il est enterré ce 11 Novembre au Mont Valérien. Cette année, donc, cette commémoration de l'Armistice de 1918 aura un goût particulier. Le Général Paul Sanzey commande la 27e BIM, Brigade d'Infanterie de Montagne, basée à Varces. " Nous sommes très fiers que Grenoble soit porteur désormais de cette mémoire héroïque de la Seconde Guerre Mondiale. Quand on évoque cette période et nos glorieux anciens, on est parfois dans le superlatif et c'est légitime. Mais je ne voudrais pas que l'on oublie nos soldats qui se battent actuellement, pour la France, dans divers théâtres d'opérations, avec beaucoup d'opiniâtreté et sans haine. Hormis la mort récente du Sergent Maxime Blasco, tué les armes à la main, nos concitoyens ne s'en rendent pas forcément compte, car cela se passe, loin de chez eux. Donc, il est important d'honorer les anciens combattants mais aussi nos jeunes soldats qui vont rentrer prochainement du Sahel."

Le Général Sanzey commande la 27eBIM © Radio France - Benjamin Bourgine

Désormais, transmettre la mémoire et l'esprit de la Résistance incombe aux 5 villes-compagnons de la Libération et Grenoble veut jouer son rôle dans cette mission mémorielle. Emmanuel Carroz est instituteur et adjoint au maire de Grenoble, en charge de la mémoire, des migrations et des coopérations internationales. Il était présent le 9 novembre dernier à Colombey-les-deux-Eglises où se trouve la maison du Général de Gaulle et où il repose, depuis son décès en 1970. "Le Général de Gaulle a créé l'Ordre de la Libération dès 1940. Il se projetait déjà après sa victoire contre le nazisme. Conformément aux souhaits du Général, c'est donc désormais à nous, villes-compagnons de la Libération, de perpétuer cette mémoire. Et ce 11 Novembre, je serai à Oxford, ville avec laquelle nous sommes jumelés, pour leur Remember Day, pour partager, avec Bonn, également présente, la culture de paix en Europe."

Emmanuel Carroz est adjoint au maire de grenoble, en charge de la mémoire, notamment © Radio France - Véronique Pueyo

Alors, comment Emmanuel Carroz compte-t-il s'y prendre pour atteindre les jeunes générations ? "Déjà en apposant, Liberté, Egalité, Fraternité, aux frontons des écoles de la ville. C'est l'occasion de parler avec les élèves des valeurs de la République et de la Résistance. On emmène parfois des enfants à Paris pour l'Appel du 18 juin. Et pourquoi pas organiser, prochainement, des déplacements de collégiens et de lycéens à Colombey-les-deux-Eglises ?" explique l'élu qui poursuit : "J'ai rencontré récemment la référente mémoire de l'Education Nationale pour qu'on travaille ensemble sur cette question. Pourquoi ne pas inciter les jeunes à être porte-drapeaux lors des cérémonies ? Le Service National Universel pourrait être un bon moyen pour les sensibiliser. Après, et là je prends ma casquette d'enseignant, nous sommes dans une année où il faut réfléchir aux futurs projets d'école qui vont se dérouler sur trois ans. Nous sommes un an après l'assassinat de Samuel Paty, il nous faut expliquer aux plus jeunes pourquoi la liberté d'expression est une liberté fondamentale de notre démocratie. Les Résistants se sont battus pour que nous soyons libres aujourd'hui. Mais rien n'est jamais gagné et il faut rester vigilant pour préserver notre liberté et notre démocratie."