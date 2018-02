Seine-Maritime, France

Le cyber-endoctrinement, ça n’arrive pas qu’aux autres ! D’ici l'été 2019, chaque élève de 3e de Seine-Maritime sera sensibilisé aux risques de radicalisation par internet. L’action conduite par l’État, le département et la CAF a été confiée à l’association Olympio. C’était le cas la semaine dernière au lycée Henri Matisse de Grand Couronne, dans l’agglomération de Rouen.

Exercer son esprit critique

Ni cours magistral ennuyeux, ni documentaire diffusé où l'on reste passif, Michaël Vander-Meiren multiplie les questions durant deux heures, afin d’aider les élèves à comprendre les processus d’emprise, à développer des défenses contre la manipulation, mais aussi à exercer leur esprit critique. L’animateur-comédien se décrit comme « _un accoucheur d’idées_, un meneur de débat. Je dois rester sur le bord, ne jamais donner mon avis. En revanche, essayer de mettre en évidence leurs contradictions, ou peut être faire naître la contradiction ».

La question terroriste

Jamais le comédien ne parlera d'emblée de radicalisation et encore moins de religion. Ce sont les collégiens qui le font, en évoquant les attentats. « Imagine, dans trois mois, je fais en sorte que toi, tu sois un terroriste. C’est possible, ça ? » demande Michael à un élève. Réponse : « Si on met des idées sur le net, chaque jour, et que l’on répète que ça, à force, la personne va finir par y croire ».

Sous emprise

Pour rendre la réflexion plus ludique, Michaël s’appuie sur un support audiovisuel s’inspirant de jeux vidéo intitulé « Sous emprise ». Les collégiens ont ainsi pu réfléchir sur les notions de manipulation, de propagande, d’embrigadement, mais aussi décrypter les mots, les images et les pièges véhiculés par les sites internet et les réseaux sociaux.