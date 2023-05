Comment vivre le Festival de Cannes 2023 quand on est pas VIP ?

Oui, en effet vous n'avez pas besoin d'être VIP et d'avoir une suite louée au Carlton pour pouvoir profiter de l'ambiance cannoise durant le festival. Voici une liste non exhaustive des activités gratuites qui vous permettront de toucher du doigt le strass et les paillettes du plus prestigieux festival de cinéma au monde !

ⓘ Publicité

De nombreuses opportunités autour du Festival sont proposées par la Mairie de Cannes !

Des invitations pour assister aux projections officielles

La mairie a créé un tirage au sort réservé aux cannois leur permettant d'accéder aux projections. La liste des gagnants est déjà en ligne et ceux-ci doivent retirer leurs invitations, au plus tôt 24h avant la date de la projection gagnée, de 9 heures à 19 heures à la Gare maritime et justifier de leur identité et de leur domicile ou exercice professionnel sur Cannes. Faute de cela, leur participation sera annulée et leurs places ne pourront leur être remises. Le retrait pourra se faire également par une tierce une personne avec procuration et les deux cartes d'identité.

Assister à la projection du film ayant obtenu la Palme d'or !

La Mairie de Cannes offre de nombreuses places aux Cannois pour assister à la projection du film ayant obtenu la Palme d'or, au grand auditorium du Palais des festivals et des congrès.

Distribution des places, sur le principe du premier arrivé, premier servi (deux par foyer, dans la limite des places disponibles), le samedi 27 mai 2023, de 9h à 12h - Gare maritime

Pour cette post-clôture, trois séances sont proposées dimanche 28 mai à 15h, 19h et 22 (les horaires de projections pourront varier selon la durée du film primé). Bien penser à se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Découvrir l'expo "Cannes fait le mur"

affiche de l'exposition - Paris-Match

Du 16 mai au 31 août, cette exposition en partenariat avec Paris-Match, célèbre ses 20 ans avec les icônes d'hier et d'aujourd'hui.

Douze toiles géantes viennent à nouveau habiller de nombreux murs pignons à travers la commune. Avec la série de bâches aériennes installées dans la rue d'Antibes, ces affiches en PVC ou micro-perforées, offrent une véritable promenade artistique, festivalière et 100 % cannoise. Vous y retrouverez les portraits de :

Uma Thurman (24 ans en 1994) accompagnée de Samuel J, Jackson, Maria de Medeiros, Quentin Tarantino, Bruce Willis, John Travolta - Hôtel de ville ;

Xavier Dolan (23 ans en 2012) - Lycée Jules Ferry ;

Grace Kelly (25 ans en 1955) accompagnée de Jean-Pierre Aumont et Jacques Semas - Hôtel Cannes Riviera

Anny Duperey (21 ans en 1968) - Hôtel Renoir

Laetitia Casta (20 ans en 1998) - Espace Ranguin ;

Pierre Niney (25 ans en 2014) accompagné de Natasha Andrews - Entrée de ville par Cannes La Bocca ;

Ludivine Sagnier (26 ans en 2006) et Gaspard Ulliel (21 ans en 2006) - Cinéma

Claudia Cardinale (23 ans en 1961), Romy Schneider (23 ans en 1962) et Alain Delon (26 ans en 1962), Claude Lelouche (29 ans en 1966) accompagné d'Anouk Aimée, Scarlett Johansson (20 ans en 2005), Adèle Exarchopoulos (21 ans en 2015) - Rue d'Antibes.

Et vous avez jusqu'au 31 août pour les découvrir !

Autre Expo : Hollywood story - Les studios Warner Bros. dans l’œil de Paris Match

À découvrir en avant-première jusqu'au 16 juin sur le cours Félix Faure

Les studios Warner Bros. fêtent leur centenaire à Cannes. L'emblématique major américaine présente, en partenariat avec la Mairie de Cannes, une exposition de photographies inédite et monumentale sur le cours Félix Faure intitulée Hollywood story - Les studios Warner Bros. dans l’œil de Paris Match. Ces clichés montrent les grands visages du cinéma international (producteurs, acteurs, réalisateurs) qui ont marqué le siècle, et notamment le Festival de Cannes depuis son origine.

Participez aux tournages des émissions de France Télévision

France Télévisions, délocalise à Cannes une partie de ses programmes phares et a invité, avec la Mairie de Cannes, les Cannois à participer au tournage des émissions en public. Ainsi, Télématin sur France 2, C à vous , C ce soir ou encore La Grande Librairie sur France 5 ainsi que les journaux télévisés changent de décor pour celui de l’esplanade Pantiero.

Assistez au concert-événement "Les Stars Chantent le Cinéma" avec France 2

Et cette année, France 2 diffusera Les Stars chantent le cinéma , un concert des plus belles chansons de films français ou étrangers avec notamment – en solo ou en duo et accompagnés par l’Orchestre national de Cannes – Louane, Nicola Sirkis, Catherine Ringer, Thomas Dutronc ou encore Alice Taglioni. La Mairie de Cannes invite les Cannois à l’enregistrement prévu le 25 mai (de 21h à minuit) sur la plage Macé. La distribution des places aura lieu le samedi 20 mai de 10h à 12h au point Festival ( Gare maritime ).

Sans oublier le Cinéma de la Plage !

Le Cinéma de la plage, ouvert à tous dès 21h30 en entrée libre (dans la limite des places disponibles) présente chaque soir, grâce au partenariat entre la Mairie de Cannes, Cannes Cinéma et le Festival de Cannes, plusieurs grands classiques du septième art :

MARDI 16 MAI : UNDERGROUND EMIR KUSTURICA 1995 – Ex-Yougoslavie – 2h47

MERCREDI 17 MAI : C’EST LA VIE ! LE SENS DE LA FÊTE ÉRIC TOLÉDANO & OLIVIER NAKACHE 2017 – France – 1h57

JEUDI 18 MAI : BADLANDS TERRENCE MALICK 1973 – États-Unis – 1h33

VENDREDI 19 MAI- : AVANT-PREMIÈRE MONDIALE FLO GÉRALDINE DANON 2023 – France – 2h11

SAMEDI 20 MAI : THELMA & LOUISE RIDLEY SCOTT 1990 – États-Unis – 2h10

DIMANCHE 21 MAI : AVANT-PREMIÈRE MONDIALE MARS EXPRESS JÉRÉMIE PÉRIN 2023 – 1h23 – France

LUNDI 22 MAI : CARMEN CARLOS SAURA 1982 – Espagne – 2h32

MARDI 23 MAI : L’ÉTÉ EN PENTE DOUCE GÉRARD KRAWCZYK 1987 – France – 1h37

MERCREDI 24 MAI : L’ÉTÉ MEURTRIER JEAN BECKER 1983 – France – 2h13

JEUDI 25 MAI : EXCLUSIVITÉ : CONCERT CINÉMA & MUSIQUE AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS

VENDREDI 26 MAI : THE WAY OF THE DRAGON LA FUREUR DU DRAGON BRUCE LEE 1972 – Hong Kong – 1h35

SAMEDI 27 MAI : ALBERTO EXPRESS ARTHUR JOFFÉ 1990 – France – 1h32