Comment voir le show aérien de la Patrouille de France à Cherbourg ?

C'est un peu l'apothéose de cette grosse semaine de festivités liées à la Rolex Fastnet à Cherbourg-en-Cotentin : après le spectacle de drones vendredi soir , c'est la Patrouille de France qui va illuminer le ciel samedi après-midi pour un show aérien au-dessus de la plage de Collignon.

ⓘ Publicité

Le contenu du show

Huit appareils vont participer à une démonstration d'une vingtaine de minutes. Ce show est scindé en deux parties : la première, baptisée "le ruban", où les avions vont voler ensemble, effectuer des figures et des formations ; et une deuxième partie "plus dynamique" explique le lieutenant-colonel Aurélien, directeur des équipes de présentation de l'Armée de l'air et de l'Espace : "les avions se succèdent par groupe de quatre, de deux... ce qu'on appelle la synchronisation". "C'est la mission qu'on fait à peu près tous les week-ends, environ 30 fois par an. C'est de la voltige aérienne en basse altitude. On est la seule unité militaire à faire ça", résume le directeur.

Pour ce ballet aérien, il faut réunir plusieurs conditions météo : le plafond nuageux doit être dégagé, la visibilité d'au moins cinq kilomètres. "On a trois types de programmes : beau temps, intermédiaire, et mauvais temps", explique le lieutenant-colonel.

Les meilleurs spots

Les spectateurs sont invités à se rendre dans une zone allant du port des Flamands jusqu'au Becquet. Vous pouvez ainsi accéder à la plage et aux dunes de Collignon, mais la digue de Collignon et la montagne du Roule sont interdits. La mairie de Cherbourg-en-Cotentin indique également que "l’utilisation de drones ou tout engin volant sera strictement interdite durant la démonstration de la Patrouille de France. Il est rappelé par ailleurs que les survols de la ville par des drones sont soumis à autorisation". Par ailleurs, les activités nautiques sont interdites sur le plan d'eau à hauteur de Collignon de 16 heures à 18h30, et la piscine restera fermée ce samedi toute la journée.

Les huit pilotes de la Patrouille de France vont enchaîner les figures, comme lors du show de 2021 © Radio France - Pierre Coquelin

Comment s'y rendre ?

Un mot d'ordre : allez-y en avance ! On attend beaucoup de monde. Des navettes gratuites sont mises en place :

aller : départ au parking d’Auchan La Glacerie ou au parking de l'Arsenal, à 13h30, 14h15 et 15 heures, le lieu de dépose est le rond-point des Flamands.

retour : départ au rond-point des Flamands à 17 heures, 17h15 et 17h30

Le stationnement et la circulation sont interdits dans la zone du spectacle jusqu'à ce samedi 19 heures. Il est conseillé de venir à pied ou à vélo. Plusieurs parkings sont à privilégier : rue des Dauphins, parking et boulodrome rue Augustin Lemaresquier, deux champs situés à Digosville (route de Denneville après le magasin Carrefour Contact en arrivant de Cherbourg-en-Cotentin), parking de la gare maritime, parking de la Cité de la Mer, parking du quai Lawton-Collins, parking du centre commercial Les Eleis, parking à l’entrée de l’Arsenal, parking du centre commercial Cotentin.

La vitesse des véhicules sera aussi limitée sur plusieurs routes des environs : 70 km/h au lieu de 90 sur l'axe nord-sud (entre les ronds-points Malraux et Penesme), et 50 km/h entre les ronds-points de Penesme et des Flamands durant le show. La départementale 116, entre l’Anse du Brick et Cherbourg-en-Cotentin sera limitée à 50km/h.