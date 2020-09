Laval : "Le commerce lavallois doit faire sa révolution!" prévient Bruno Bertier, le 1er adjoint de la ville

-C'était un cadeau empoisonné l'extension de la galerie Carrefour de Laval?

"je ne sais pas si c'était un cadeau empoissonné, en tout cas c'est une mauvaise nouvelle car cela veut dire que le commerce à Laval est en difficulté, mais ne mettons pas tout sur le dos de la Covid, c'est aussi la conséquence d'un déséquilibre commerciale entre Laval et sa première couronne, on a concentré sur Saint-Berthevin les grandes franchises, ce qui fait que sur Carrefour notamment, les enseignes souffrent."

-Pourquoi Laval n'attire pas?

"Laval attire les franchises, enfin Laval agglomération, en terme économique et commerciale. _Certaines franchises ne viendront pas à Laval car on n'a pas les mètres carrés nécessaires. H&M, c'est un peu l'arlésienne, c'est l'histoire d'une franchise qui veut venir et qui ne vient jamais, il faut construire notre schéma commercial sans H&M_. Avec Florian Bercault, on souhaite développer le commerce dans le centre- ville et retrouver un équilibre avec la première couronne. Il y a aberration : vous avez le samedi une saturation automobile à Saint-Berthevin en plus en pleine crise sanitaire, alors que le centre-ville de Laval se vide. Nous, on a été élu sur un plan de revitalisation du centre-ville, on a un projet phare c'est de rebâtir, réaménager la place du 11 novembre pour faire revenir les Lavallois mais pas seulement, le samedi matin on a un marché très attrayant. Il faut retrouver cet dynamique pour que le commerce se porte mieux."

-Est-ce que les gens ne viennent pas en centre-ville parce que les parkings sont payants?

"le stationnement à Laval est un faux problème, toutes les études qui ont été menées, montrent qu'on est loin de la saturation et le stationnement est l'un des moins chers en France, même moins cher qu'un ticket TUL, ce qui est une aberration totale, nous poursuivons la gratuité du stationnement le samedi, mais ça ne suffira pas, c'est autre chose qu'il faut inventer, on a vocation à travailler sur les mobilités, pour que la voiture soit moins présente. "

-Est-ce qu'il ne manque pas certains enseignes en centre-ville?

"la crise, que nous vivons, montre que le consommateur consomme différemment.Fermer les magasins entre midi et 2 heures, c'est anachronique, il va falloir qu'on travaille avec les commerçants, il est nécessaire que le commerce lavallois fasse sa révolution, il faut rassurer le consommateur, on a du mal à le faire rentrer dans les magasins. il faut regarder ça, pour que les flux soient plus diffus."