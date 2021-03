Commerces illicites à Nice : des citoyens alertent les autorités !

Des camions garés à cheval sur les trottoirs et des personnes déchargeant divers produits, fenêtres, bouteilles d'alcool, le Comité de quartier du Par Impérial - Gambetta de Nice n'en peut plus. Ce mardi six référents du comité se sont rendus à la caserne Auvare de la police nationale. Ils ont demandé à être reçu par les policiers pour les alerter une nouvelle fois sur les commerces illégales qui prospèrent dans leur quartier depuis plus de 4 ans.

Le président du comité Eric Fouzari a déjà adressé un courrier à la Préfecture des Alpes-Maritimes mais n'a pas reçu de réponse. Selon lui "il y a une inaction de la part des autorités". Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a adressé une réponse au comité par courriel. Le parlementaire indique qu'il les a entendu et a alerté les autorités.