Commerces : deux fois plus de fermetures administratives et d'avertissements depuis janvier à Béziers et Agde

En matière de commerce, il y a des règles à respecter au risque d'écoper de sanctions administratives. Depuis janvier, 19 gérants d'établissements dans les arrondissements de Béziers et Agde ont été sanctionnés. Ils ont été contraints de fermer boutique pour une durée de six mois. Il s'agit de fermetures administratives prononcées par le sous-préfet Pierre Castoldi. Les établissements concernés sont des bars, restaurants, bars à chicha, épiceries de nuit ainsi qu'une discothèque au Cap d'Agde. Des poursuites pénales peuvent s'ajouter, à la demande du parquet de Béziers, en fonction de la nature des délits.

Des infractions essentiellement observées au cours de la période estivale

Ls infractions et délits constatés sont plus importants qu'en 2022 sur la même période. Il faut y ajouter l'envoi de 22 courriers de "sévère avertissement". Au total, 41 mesures ont été prises de janvier à fin août contre 28 sur toute l'année 2022. Cette évolution s'explique notamment par la multiplication des contrôles CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude, voir ci-dessous), visant notamment les marchés illégaux de vente de tabac.

Les principales infractions constatées sont notamment le non-respect de l'arrêté préfectoral et des arrêtés municipaux réglementant les horaires d'ouverture et les horaires de vente d'alcool. À Béziers, les fermetures des épiceries de nuit sont fixées à 22h et à 1h du matin à Agde pendant la période estivale. Des atteintes à l'ordre public comme à la santé, à la tranquillité ou encore du travail dissimulé ont aussi été observées, sans parler de l'hygiène alimentaire.

"Les manquements à la réglementation sont toujours un peu les mêmes, indique le sous-préfet de Béziers. Mais ces irrégularités restent faibles par rapport aux nombres importants d'établissements ouverts pendant les vacances."

Intensification des contrôles

Ces contrôles vont s'intensifier à un rythme soutenu d'ici la fin de l'année pour lutter contre la fraude, assure Pierre Castoldi, dont c'est d'ailleurs le dernier jour ce vendredi dans l'Hérault. Ce motard quitte le département après avoir été nommé préfet délégué chargé d'une mission territoriale temporaire.

Son successeur a été nommé ce mercredi par décret du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Il s'agit de Jacques Lucbereilh, actuellement sous-préfet de Reims (depuis 2018). Il prendra ses fonctions début septembre. Né à Pau, ce diplômé de l'ENA a été directeur d'hôpital au début de sa carrière, puis rapporteur de la Cour des comptes avant d'entrer dans le corps préfectoral en 2012.

C'est quoi le CODAF ?

Le comité opérationnel départemental anti-fraude regroupe, sous la co-présidence du préfet et du procureur de la République, de multiples services comme la police, la gendarmerie, l'administration préfectorale, fiscale, douanière et du travail et les organismes locaux de protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite, le régime social des indépendants, la MSA) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux phénomènes de fraude, qu’ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales.

La mission du CODAF est d’améliorer la connaissance réciproque entre les services, d’organiser des opérations conjointes, de proposer des formations et de partager les expériences afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre toutes les fraudes.