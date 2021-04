Le guide Gault et Millau récompense la boucherie-charcuterie du petit village d'Ambrault dans l'Indre

Ambrault, commune de l'Indre de 900 habitants, héberge une boucherie-charcuterie-traiteur-alimentation qui vient de décrocher l'une des plus belles récompenses gastronomiques : un macaron au célèbre guide Gault et Millau.

Sylvain Wafflart et son épouse Laëtitia exercent depuis trente-huit ans avec passion le métier de boucher-charcutier. Sylvain Wafflart qui s'est vu décerner un macaron par le célébre guide gastronomique, était loin de s’imaginer de décrocher une telle distinction. Avec l'aide de la commune d'Ambralut, qui a particulièrement bien accueilli ce sympathique couple qui arrivait tout droit de la Creuse, cette boucherie- charcuterie-traiteur s'est taillé une belle réputation. Au point qu'un enquêteur du Gault et Millau est venu leur rendre visite à la boutique l'hiver dernier.

J'ai beaucoup appris aux côtés de mon père dans la sélection des bêtes sur pied - Sylvain Wafflart, boucher-charcutier

L'enquêteur du célèbre guide a été séduit et a souligné le travail, la passion et le savoir faire du boucher d'Ambrault. La force de cette boucherie, c'est la sélection des bêtes, ce que Sylvain Wafflart a appris auprès de son papa : "Mon père était un ancien charcutier et je peux dire que j'ai beaucoup appris à ses côtés sur le terrain dans la sélection par exemple des bêtes sur pied. Je continue bien sûr à travailler en partenariat avec les éleveurs. Nous sommes très fiers d'être distingués dans une petite commune comme Ambrault."

Comme quoi, les distinctions ne sont pas réservées qu'aux commerces des grandes agglomérations. Les habitants d'Ambrault eux, sont fiers de leur boucherie-charcuterie à l'image de cet autre Sylvain : "Il y a de la très bonne marchandise et les commerçants sont très agréables. Nous sommes toujours bien servis et c'est bien meilleur que la viande qui provient de la grande surface. Nous tenons vraiment à garder notre boucherie-charcuterie à Ambrault." Et la clientèle est de plus en plus nombreuse.

Sylvain Waflart dans son arrière boutique pose dans son frigo devant sa viande charolaise © Radio France - Sylvain ROGIE

Une récompense Gault et Millau, c'est la première fois que ça arrive dans notre commune. - Etienne Aujard, maire d'Ambrault

Des habitants de l'Indre n'hésitent pas a faire plusieurs dizaines de kilomètres pour venir chercher de bons produits confectionnés sur place comme le jambonneau, la saucisse de bœuf ou encore la célèbre tête de veau et le boudin noir produits sur place. Le maire du village, Etienne Aujard, a aidé avec son équipe municipale, à l’installation du couple il y a deux ans et il ne le regrette pas : "Une reconnaissance Gault et Millau, c'est la première fois que ça arrive dans notre commune. Nous sommes donc très très fiers de notre boucher et de son épouse. Nous allons faire le maximum pour que ça continue."

Sylvain et Laetitia recherchent pour l'année prochaine un apprenti et un boucher charcutier qualifié pour faire les marchés. Le camion de la Boucherie d'Ambrault est présent tous les mardis à St Août et une fois par mois à Montierchaume.