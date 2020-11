Commerces "non-essentiels" fermés : première audience au tribunal administratif de Toulouse ce vendredi

Le bras de fer se poursuit entre l'Etat et de nombreux maires. Une première audience aura lieu ce vendredi matin 6 novembre au tribunal administratif de Toulouse pour casser l'arrêté pris pour l'ouverture des librairies et autres magasins non-essentiels à Montauban notamment.

Un à un, des tribunaux administratifs partout en France font tomber les arrêtés des maires autorisant l'ouverture des commerces dits "non essentiels". C’était le cas hier mercredi pour Béziers (Hérault), Perpignan et Lapte (Haute-Loire) mais aussi Carcassonne (Aude) et deux communes des Pyrénées-Orientales, Pia et Claira. Mardi déjà, le tribunal administratif de Strasbourg avait pris la même décision et suspendu un arrêté du maire de Colmar.

Dans la Région, une audience pour la ville de Montauban est prévue le 6 novembre au tribunal administratif de Toulouse à 9h30. Trois arrêtés pris par des villes de l’Aveyron ( et notamment Rodez) devaient être examiné au même moment. Mais les maires ont finalement retirés leurs arrêtés au moment de la fermeture des rayons livres et jouets dans les supermarchés. Donc, ils ne seront pas examinés à l’audience.

"la France des communes qui résistent comme le village d'Astérix"

L’audience pour quatre villes du Tarn (Lavaur et Mazamet notamment) pourrait aussi avoir lieu ce jour-là. Et de voir toutes ces villes déboutées, ça ne fait même pas peur au maire de Lavaur, Bernard Carayon. "Nous sommes serein. Nous avons fait un travail juridique très soigné. J'ai adossé mes arrêtés à la Constitution, à des textes européens, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen." Bref, Bernard Carayon estime que son combat c'est avant tout un combat pour la liberté.

Et il s'indigne que les préfectures aient décidé de décourager les commerçants. _ "Dans la France des communes qui résistent comme le village d'Astérix, le gouvernement envoie la gendarmerie et la police . Ce n'est pas bien. Le gouvernement aurait du attendre que s'exprime la voix des juridiction administratives." _Le maire de Lavaur qui précise qu'il y a eu des patrouilles dans sa commune mais aucune contravention dressée.