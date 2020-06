Commerces, sport, culture, la ville de Caen présente la phase 2 de son déconfinement

Caen se déconfine un peu plus, comme toute le France ce mardi 2 juin. Le maire de la ville Joël Bruneau a détaillé les différentes mesures et réouvertures qui vont rythmer le quotidien des caennais pendant les semaines à venir.

Des plus grandes terrasses

C'est la mesure phare de cette phase 2 du déconfinement à Caen. Les bars et restaurants vont pouvoir mettre des tables et des chaises sur le trottoir ou sur les places de stationnement devant leur établissement pour doubler leur surface commerciale et ainsi ne pas trop perdre de couverts.

Sur le quai Vendeuvre par exemple, les bars pourront s'installer sur la promenade qui longe le port. Tous les commerçants peuvent prétendre à ce dispositif, qui a vocation à durer jusqu'à ce que les consignes de distanciation soient levées. Les magasins d'habillements pourront donc aussi sortir des articles à l'extérieur, notamment pendant les soldes à partir du 15 juillet.

Réouverture des centres de loisirs et des MJC

L'accueil des enfants dans les centres de loisirs et les MJC est de nouveau possible et se prolongera comme d'habitude cet été. Il reste quelques semaines d'école, comme depuis le 11 mai, tous les niveaux sont accueillis par demi-journée en classe. 3 800 enfants seront présents en cours cette semaine.

À noter une forte hausse du nombre d'heures de ménage pour les agents de la ville (+ 2000), plus de dix fois plus que d'habitude.

Réouverture du stade nautique, pas des gymnases

Pour les sportifs, le stade nautique rouvrira partiellement le 22 juin mais les piscines du Chemin Vert et de la Grâce de Dieu seront fermées jusqu'en septembre. Les gymnases restent eux aussi fermés pour permettre l'accueil des scolaires, tout comme la patinoire, en travaux. Certaines salles vont rouvrir pour des disciplines précises, comme les sports de raquettes ou l'escrime.

Pas de grands événements jusqu'en septembre

Côté culture, les événements qui devaient occuper l'été comme Éclats de rues ont déjà été annulés. Mais des déambulations pourraient tout de même avoir lieu, des compagnies sont en train de travailler avec la ville.

Les musées de Normandie et des Beaux-Arts ont pu rouvrir ce mardi. Le Mémorial attendra encore un peu, le 20 juin. Il sera de nouveau possible de voir des spectacles au Zénith, au Cargö ou au théâtre à partir de septembre.

Les bibliothèques restent ouvertes en drive-piéton. Les modalités d'ouverture changeront le 22 juin.

Une fête de la musique sans rassemblement

Le 21 juin, le fête de la musique n'aura rien à voir avec ce qu'elle représente depuis près de 40 ans. Les groupes professionnels et amateurs ne pourront pas jouer comme chaque année dans la rue pour ne pas créer de rassemblements.

"On pourrait imaginer qu'un groupe se mette sur une place et que les habitants autour puissent les écouter, précise Joël Bruneau, mais ce sera très différent de ce qu'on connaît où autour de la musique qu'on aime, on se réunit à plusieurs centaines."