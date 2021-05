Commercial devenu SDF, Jacques retrouve un toit en Creuse grâce à un élan de générosité

A 60 ans, Jacques vient de retrouver un logement. Son témoignage diffusé sur France Bleu Creuse a ému énormément de personnes qui lui ont proposé de l'aide. Cet ancien cadre devenu sans-abri habite désormais près d'Aubusson et compte reconstruire sa vie sociale et professionnelle.

Finies les nuits passées dans sa voiture. Depuis fin avril, Jacques a emménagé dans son nouveau chez lui, près d'Aubusson. Ce sexagénaire, ancien commercial, est devenu SDF après un licenciement et plusieurs années de petits boulots et de chômage. Nous l'avions rencontré alors qu'il dormait sur le parking de l'aire des Monts de Guéret. Son témoignage a ému beaucoup d'auditeurs et d'internautes, suscitant un élan de générosité qui lui a permis de retrouver un toit.

D'abord hébergé quelques jours par François à Saint-Sulpice-le-Guérétois, Jacques a ensuite reçu énormément de coups de téléphone, après la diffusion du reportage : "J'avais 25 à 35 messages par jour, de France entière et même du Canada et du Gabon ! Énormément sur le bassin creusois. Les gens me proposaient des logements, du travail, j'étais surbooké", plaisante-t-il. Après dix jours à se "requinquer", il retrouve espoir : "On m'a fait des gâteaux au chocolat, donné du poulet et des choses que je n'avais pas mangé depuis des semaines... En France il y a plein de gens qui ne sont pas paranos, qui sont très généreux !"

Jacques accepte fin avril la proposition d'un Creusois d'adoption, retraité près d'Aubusson. Roman Régas lui prête le temps qu'il voudra un bungalow inoccupé sur sa propriété. Fondateur de l'association Un parrain 1 emploi il y a vingt-trois ans à Nantes, il va accompagner Jacques pendant six mois pour l'aider à retrouver du travail : "J'ai vraiment vu chez lui l'envie de s'en sortir. C'est un vrai plaisir d'aider les gens car ça peut arriver à chacun. On se donne six mois pour refaire son CV, retravailler son projet professionnel. Je vais lui ouvrir mon réseau de parrains et mon réseau professionnel de façon à l'aider à retrouver un emploi."

Jacques continue de croire à "sa bonne étoile". "La Creuse m'a porté chance alors restons dans la Creuse !" En attendant qu'il trouve du travail, Jacques ne touche que le RSA. Pour l'aider une habitante des Landes a lancé une cagnotte sur la plateforme Leetchi. Elle a déjà récolté plusieurs centaines d'euros.

