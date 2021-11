Commission inceste : "on est détruit" témoigne une périgourdine pour la première fois

"Je tiens à en parler publiquement pour dire que ça arrive partout et que ça a des effets dévastateurs." Fanny Castaignède, adjointe à la mairie de Boulazac-Isle-Manoire et conseillère régionale communiste, a décidé de sortir du silence. 30 ans après avoir été victime d'inceste, elle témoignera ce vendredi à Bordeaux à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Cette commission a été créée en janvier dernier par Emmanuel Macron pour écouter la parole des victimes et prévenir ces violences. Fanny Castaignède était notre invitée ce jeudi matin sur France Bleu Périgord.

Je n'ai pas une vie normale, je suis obligée de prendre un comprimé tous les matins car c'est insupportable de vivre comme une proie

Les violences ont duré plusieurs années, de ses 5 à ses 11 ans. Des viols commis par un membre de son cercle familial proche, mineur également. "Ca a commencé par des jeux puis ça a évolué, raconte Fanny Castaignède. Quand on a 5 ans et quand ça arrive dans le cercle familial on pense que c'est quelque chose de normal." L'élue raconte la "honte" ressentie, la "culpabilité" aussi. "On porte la responsabilité seul", confie-t-elle. Après des années de silence, elle décide d'en parler à son agresseur à 25 ans, puis à ses parents à 27 ans. "L'idée était de remettre les choses à leur place, explique-t-elle. J'ai décidé de ne pas aller devant la justice parce que pour moi c'était déjà assez chamboulant."

Encourager les victimes et les familles à témoigner

La mère de famille aujourd'hui âgée de 45 ans subit encore au quotidien ces traumatismes. "Je n'ai pas une vie normale, je suis obligée de prendre un comprimé tous les matins car c'est insupportable de vivre comme une proie, avoue-t-elle. La vie est un combat perpétuel contre soi et je voudrais que les gens comprennent qu'on est détruit et que chaque jour on lutte."

160 000 enfants victimes d'inceste chaque année en France

Elle a décidé de raconter son histoire publiquement pour la première fois à la Commission indépendante sur l'inceste pour encourager les victimes à témoigner : "je voudrais qu'il y ait un maximum de personnes qui témoignent que ce soit du côté des victimes ou des adultes du cercle familial pour comprendre comment on peut en arriver là." Chaque année en France, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles.