Commission sur les abus sexuels dans l'Eglise : plus de 6.500 témoignages reçus, la plateforme ferme ce samedi

La commission Sauvé, sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Eglise, ferme sa plateforme téléphonique ce samedi soir. Près d'un an et demi après son lancement, elle a recueilli plus de 6.500 témoignages de victimes, selon franceinfo. La commission doit rendre ses préconisations dans un an.