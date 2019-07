Communauté de communes des gorges de l'Ardèche : du changement pour les bacs de tri

Vallon-Pont-d'Arc, France

En quelques mois, des bacs de tri ont été incendiés à Salavas et à Grospierres. De nombreux habitants de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche se plaignent du nouveau système de tri des ordures ménagères.

Un paiement au volume

Le nouveau système a été mis en place pour inciter les gens à trier leurs déchets. Plus vous triez et moins vous payez. En fait, vous ne payez plus que les ordures résiduelles. Si vous triez les plastiques,les boîtes de conserve et canettes, les cartons et les déchets verts, alors il ne vous reste que très peu d'ordures résiduelles. Mais le système a un peu de mal à passer auprès du grand public qui se plaint de plusieurs problèmes : des bacs souvent pleins dans lequel on ne peut rien mettre. Des trappes en métal brûlantes l'été que vous ne pouvez pas toucher sous peine de vous brûlez les mains.

Des aménagements dans les semaines qui viennent

Les trappes en métal vont être remplacées de façon à pouvoir utiliser le système même en cas de fortes chaleur. Le collecteur va faire une tournée quotidienne de façon à vider les bacs pour ne pas qu'ils soient pleins. Mais le président de la communauté de communes met en garde : les bacs qui sont faits pour collecter les ordures résiduelles ne prennent que des sacs poubelles de 30 litres, au-delà, on risque de bloquer le système. Dans ce nouveau système, il faut impérativement trier ses déchets et visiblement le message n'est pas encore passer pour tout le monde.