Gens du voyage priés de quitter les lieux : la Capa doit "prendre ses responsabilités", estime F. Filoni.

Le dossier de la communauté des gens du voyage de Caldaniccia est loin d'être clos. Ce samedi 19 novembre, François Filoni, chef de file du Rassemblement national en Corse, s'est emparé plus concrètement du dossier sur zone, accompagné de Nathaly Antona, la délégué territoriale adjointe.

Depuis le mardi 15 novembre, ces quarante familles sont menacées d'expulsion du terrain qu'ils occupent, sans alternative pour installer leurs caravanes. Le président de la Capa, Stéphane Sbraggia, explique qu'il souhaitait traiter ce dossier dans sa dimension sociale, mais que l'obligation de proposer un terrain ne relève pas de la compétence de la Capa. "C'est faux", répond François Filoni.

"On les a dupés", s'agace le chef de file du RN en Corse. F. Filoni explique qu'il se préoccupe de ce dossier parce qu'il en avait la charge en tant qu'élu à la Capa en 2018. À l'époque, la communauté était installée sur un autre terrain de Caldaniccia, avant de se voir imposer celui qu'ils occupent actuellement comme "solution temporaire"__, rappelle-t-il. Ils y sont finalement installés depuis quatre ans et demi.

Dans ses mains, l'homme politique tient des documents de la Capa datés de 2018. Parmi ces imprimés, le "règlement intérieur des terrains familiaux", qui stipule que ceux-ci sont "strictement réservés à l'accueil des gens du voyage sédentarisés sur le territoire de la Capa". Aujourd'hui encore, sur son site internet, la Capa présente parmi ses compétences "l'accueil des gens du voyage", détaillant son champ d'action : "création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ".

"On est payés par le gouvernement, mais il y en a beaucoup de personnes qui veulent nous empêcher de travailler"

François Filoni, qui exprime son "indignation face au risque de mettre à la rue des familles et leurs enfants", estime qu'une solution existe et n'a pas été proposée : le terrain inoccupé Allegrini, près du rond-point de Cavone, voisin de l'aéroport. "Ce terrain n'a aucune destination", insiste-t-il, ajoutant que le maire de Sarrola-Carcopino l'aurait "déjà évoqué dans ce dossier sans être écouté".

De son côté, la Communauté d'agglomération rétorque que, contrairement à ce que dit l'ancien conseiller municipal d'Ajaccio (de la majorité, puis de l'opposition, ndlr), non-seulement cette convention n'a plus cours, mais surtout, les terrains évoqués ici sont "déjà fléchés". L'un pour la construction de l'usine de sur-tri prévue par le plan de gestion et de traitement des déchets, l'autre pour l'extension de la zone économique de Valle-Di-Mezzana. Argument que François Filoni balaie en invoquant "le risque aviaire" qui empêchera in fine, selon lui, la création d'une telle structure près de l'aéroport.

Coincés dans ce chjama è rispondi administrativo-politique, les membres de cette communauté revendiquent, enfin, de pourvoir maintenir l'activité économique qui leur permet "de payer les factures" : le recyclage de déchets. En effet, ces derniers collectent, trient et font expédier de la ferraille sur le continent, et cette activité est vue comme incompatible avec les garanties requises à l'obtention d'un nouveau terrain.

"C'est un travail comme un autre", dit Abraham Demestre. "On est payés par le gouvernement, et oui, nous avons un contrat, mais il y a beaucoup de personnes, qui travaillent à la mairie et tout ça, qui ont beaucoup de moyens derrière, et qui veulent nous empêcher de travailler, parce que ça parle beaucoup d'argent" (sic.).