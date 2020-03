Communiqué : Mise en place d’une plateforme téléphonique de soutien psychologique Covid-19 en Côte d’Or

Dans un communiqué le Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon et le CHU Dijon Bourgogne annoncent la mise en place d'une plateforme téléphonique à l'attention des usagers et des personnels au sujet du COVID-19.

"Dans le cadre de la gestion de crise pour faire face à la pandémie de Covid-19 le Centre Hospitalier La Chartreuse et le CHU Dijon Bourgogne ont décidé de collaborer pour mettre en place une plateforme téléphonique d’écoute et de soutien psychologique à l'attention des professionnels et des usagers" explique le Centre Hospitalier La Chartreuse.

Joignable du lundi au vendredi

"Cette plateforme est effective à compter de ce lundi 23 mars 2020 et fonctionnera grâce à la contribution de psychologues volontaires qui assureront une permanence téléphonique dans les locaux du Centre Hospitalier La Chartreuse. Elle sera joignable du lundi au vendredi de 8h à 18h au 03.80.42.48.05"

Une durée temporaire

"Ce dispositif est mis en place pour une durée temporaire et sera susceptible d’être adapté selon l'évolution de la situation sanitaire et sous réserve des personnels disponibles dans ce contexte exceptionnel."

Un double pilotage

"La supervision sera assurée conjointement par le Docteur Pierre Besse, Président par intérim de la Communauté Médicale du Centre Hospitalier La Chartreuse et le Professeur Irène François-Purssell, Référente Régionale de la Cellule d’Urgence Médico Psychologique Bourgogne Franche Comté et Coordonnateur du Centre Référent Régional du Psychotraumatisme de Bourgogne Franche Comté".

Les autres dispositifs toujours valables

"Ce dispositif ne se substitue pas aux autres numéros d’appel existants, notamment les numéros verts en place au niveau national et sur la Ville de Dijon. Nous vous rappelons que les proches et aidants des personnes concernées par un trouble psychique peuvent contacter l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques Côte d’Or qui assure une permanence téléphonique 7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00 au 03 80 49 78 45. Pour toute information relative à ce dispositif vous pouvez contacter la Direction du Centre Hospitalier de la Chartreuse au 03.80.42.48.01."