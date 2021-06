Complexe de loisirs près de Besançon : Aux Ateliers doit ouvrir en novembre

Un bowling de 24 pistes, une salle de billards et un hôtel quatre étoiles, tous regroupés au même endroit, c'est l'ambition du complexe de loisirs Aux Ateliers, imaginé par Antony Serra et Christophe Boillot.

L'ambition du projet est de faire un truc avec mon copain de longue date - Antony Serra, restaurateur

Et cela ne s'arrête pas là. "On a prévu entre autres trois restaurants, deux bars, un laser game et une zone de trampoline, précise Antony Serra. Notre but est de créer un complexe qui puisse accueillir les familles comme les entreprises." Et les deux associés ont largement la place. Ils disposent de 7 000 mètres carrés.

Christophe Boillot et son associé ont tout pensé pour occuper les 7 000 mètres carrés d'espace. © Radio France - Selma Riche

Le projet est né en 2019 de l'idée de ses deux amis d'enfance. Antony Serra est chef cuisinier au château de la Dame blanche et Christophe Boillot possède lui plusieurs complexes de loisirs dans le Doubs et à Belfort. "L'ambition du projet est tout simplement de faire un truc avec mon copain de longue date", raconte Antony Serra.

Les deux amis se complètent. "Effectivement, lui est dans le loisirs, moi dans la restauration et l'hôtellerie. Je pense qu'on fait de bons associés pour l'instant."

Prêts en cas de crise

Avec la crise sanitaire, les activités respectives des deux associés se sont arrêtées. "On a eu tout le temps de se concentrer sur Aux Ateliers", assure Antony Serra. Et ils se sont même préparés en cas de fermeture administrative à cause de la crise sanitaire.

"On n'est pas partis la fleur au fusil en se disant que la crise est finie, on n'en parle plus. Non. On a prévu des choses en espérant ne pas avoir besoin de les mettre en place", détaille Christophe Boillot.

Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des clients, mais pas avant la fin des travaux, en novembre.