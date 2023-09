Compost obligatoire : "où mettre le bac ?" réagissent ces riverains du centre-ville de Nantes

Dans cet immeuble du centre-ville de Nantes, il n'y a qu'une petite cour, et pas de place pour un compost

Il sera bientôt obligatoire de composter ses déchets alimentaires. Les assises nationales des déchets ont lieu à Nantes, ce mercredi 27 septembre et ce jeudi 28 septembre 2023, en présence du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Parmi les sujets abordés, l'obligation dès le 1ᵉʳ janvier 2024 d'avoir un composteur chez soi ou dans sa copropriété. Facile quand on a un jardin, mais un vrai casse-tête pour ceux qui vivent en plein centre-ville.

"Il faudra faire des allers-retours. J'ai 88 ans, c'est difficile."

À Nantes, dans certaines copropriétés, il n'y a aucun extérieur, et installer un composteur relève presque de la mission impossible. Dans cette copropriété à deux pas de la place Royale, Pierre nous ouvre sa porte. Cela fait 30 ans qu'il habite ici : "Le compost, je ne sais pas comment cela va se gérer. Il faudra faire des allers-retours pour descendre ses déchets. J'ai 88 ans, alors c'est difficile."

La solution serait d'installer un composteur directement dans son appartement. "Je veux bien, mais on a la place où ? À part un tout petit balcon, on n'a quasiment rien, confie Jeanne, 21 ans. On ne peut pas se permettre cela."

Une cour quasiment inaccessible

Il y a bien une toute petite cour, en bas de l'immeuble. "Elle est quasiment inaccessible, poursuit Jeanne. Et puis, je ne me vois pas monter et descendre de quatre étages à chaque repas. Cela va être compliqué." Installer un composteur dans la cour serait pour cette femme enceinte une contrainte supplémentaire.

Matthieu Chaplain gère plusieurs copropriétés dans le centre-ville de Nantes : "On n'a même pas de solution pour mettre les poubelles dans la cour, alors elles sont dans la rue, même si en théorie, c'est interdit. On n'a pas le choix. À mon avis, pour 80% des copropriétés du centre-ville, l'installation d'un composteur ne sera pas réalisée ou réalisable."

Cet immeuble du centre-ville de Nantes comporte cinq étages et n'a pas d'ascenseur © Radio France - Léonie Cornet

Pour installer ces composteurs, il faudra aussi prévoir une dalle en béton et un coffrage pour éloigner les rongeurs, selon les préconisations de l'association Compostri basée à Nantes.