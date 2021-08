Compostelle : malgré l'année jacquaire, moins de pèlerins en Creuse à cause du coronavirus

A l'église de La Souterraine, Max, le bénévole qui accueille les pèlerins, se sent bien seul cet été. Comme l'an dernier, il voit défiler beaucoup moins de voyageurs que d'habitude : "J'ai compté 183 passages depuis le début de l'année. Pour toute l'année dernière, nous avons eu 317 pèlerins." Avant l'épidémie de coronavirus, il accueillait environ 1.200 personnes par an.

ECOUTEZ - Max accueille les pèlerins à l'église de La Souterraine Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pourtant, la fréquentation aurait pu être belle en cette année jacquaire, une fête qui n'arrive que tous les dix ans. Pour la dernière, l'église de La Souterraine avait compté 2.000 passages !

à lire aussi Tour de la Creuse à vélo : on teste pour vous le circuit de 322 km pendant 5 jours

Moins d'étrangers

Les gîtes d'étape creusois notent tous une baisse du nombre de pèlerins étrangers. Nicolas, 39 ans, est venu de Belgique pour une semaine de randonnée sur le chemin de Saint-Jacques. Mais il y a moins de Belges, d'Hollandais et d'Allemands selon Claudine Moncuit, qui gère le gîte du coucher du soleil à La Souterraine.

Côté Français, "ce n'est pas une année normale parce que ça a commencé plus tard que d'habitude, mais je n'ai pas à me plaindre de la fréquentation en juin-juillet", explique Claudine Moncuit. La gérante du gîte d'étape de la Chouette à Bénévent-l'Abbaye, Clare, se réjouit de voir de plus en plus de touristes venus faire le tour de la Creuse à vélo.

EOCUTEZ - Reportage sur la route de Vézelay Copier