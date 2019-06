Comprendre la grève des pompiers : trois questions à Ghislain Gerard, syndicaliste dans la Manche

Manche, France

Les pompiers dénoncent un système de secours malade, des conditions de travail dégradée et un mépris des pouvoirs publics. Ce mercredi 26 juin 2019, nous interrogeons Ghislain Gerard, président du SPASDIS-CFTC, syndicat majoritaire chez les pompiers de la Manche.

"Le service public de secours français est malade " selon André Goretti, président de la fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels... malade de quoi ?

" Malade de jouer le pompier des autres services publics. Dès qu'il y a un service public qui défaille en France, bien souvent ce sont les sapeurs pompiers qui viennent suppléent les carences.

Quand il n'y a plus personne il reste nous heureusement mais parfois ça fait beaucoup. "

Les syndicats, dénoncent la multiplication des missions avec de moins en moins de moyens. ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la Manche ?

"La gestion financière et administration des SDIS relève des départements et la situation est différente d'un département à l'autre. Et dans la Manche, on est préservé sur certaines situations, comme pour les effectifs. On a eu une vague de recrutement important cette année. Mais on est solidaire des autres départements, de nos collègues partout en France. "

D'autant que dans la Manche il peut y avoir un impact de la désertification médicale sur vos missions.

"Oui par exemple avec la disparition des urgences de Valognes : quand il a fermé la charge des travail s'est reportée sur les autres centres hospitaliers surtout à Cherbourg où les effectifs n'ont pas été renforcés, ça fait une charge de travail supplémentaire. Et pour nous, pour un sapeur pompier volontaire par exemple qui habite à Bricquebecq c'est plus compliqué : les temps d'intervention sont allongés, il ne peut pas forcément se libérer aussi longtemps et ne va pas se mettre disponible. C'est un impact qui n'est pas forcément mesuré par la population. "

Les pompiers dénoncent aussi le mépris des pouvoirs publics, leurs courriers au ministre de l'Intérieur, aux élus des départements ou aux maires de France sont restés sans réponse. A noter que les pompiers sont soumis aux obligations de service et que le mouvement n'a pas d'impact sur les interventions.