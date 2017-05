"On a compris la colère des ouvriers" Damien Pichereau, référent sarthois "les jeunes avec Macron"

Damien Pichereau, référent pour la Sarthe "les jeunes avec Macron" revient sur la campagne de l'entre-deux tours, et le vote des ouvriers.

Après Pascal Gannat (mardi 2 mai), secrétaire départemental du Front National, notre invité ce mercredi sur France Bleu Maine était Damien Pichereau, référent pour la Sarthe "les jeunes avec Macron". Il nous parle de la campagne de l'entre-deux tours, ou encore du vote des militants de la France insoumise.

Le vote FN augmente chez les ouvriers, alors Emmanuel Macron a-t-il fait assez campagne au près d'eux Damien Pichereau ? "Je pense que l'on a fait campagne au près des ouvriers, c'est une classe qui a été oubliée durant les trente dernières années. Nous, nous le savons, nous l'avons compris, ça c'est une certitude. Emmanuel Macron est le seul qui a eu une démarche d'aller voir les gens. Et on a compris leur colère. Face à ça, on propose une augmentation des salaires, et une augmentation du SMIC. Et notre rôle, c'est d'aller sur le terrain, expliquer le programme.

Je ne comprends pas le vote des militants de Jean-Luc Mélenchon

Les militants de la France insoumise ont tranché sur internet; seuls 35% d'entre eux se prononcent pour un vote en faveur d'Emmanuel Macron, 36,12% pour un vote blanc, et 29.05% pour une abstention. "Je ne comprends pas le vote des militants de Jean-Luc Mélenchon, poursuit Damien Pichereau, référent pour la Sarthe "les jeunes avec Macron" notamment ceux qui veulent s'abstenir. Il y a un peu plus d'une semaine, ils ont voté pour un programme où le vote était obligatoire et aujourd'hui, ils veulent s'abstenir, je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est une faute politique".