Compteurs Linky : 3 communes bretonnes condamnées pour avoir refusé leur installation

Plusieurs villes bretonnes dont Cast et Plouguerneau contestaient à Enedis la possibilité d'installer des compteurs Linky chez certains de leurs habitants. Enedis a choisi de répondre via une action devant la justice administrative.

Les compteurs électriques Linky continuent de faire parler d'eux. Des maires bretons avaient choisi de refuser l'installation de ces équipements controversés. C'était le cas dans les communes de Cast et Plouguerneau dans le Finistère, mais aussi Lanvallay dans les Côtes d'Armor.

On nous dit : "taisez-vous" - Jacques Gouérou, maire de Cast

Le maire de Cast, Jacques Gouérou est très remonté contre cette décision

Le maire de Cast, près de Chateaulin, nous indique avoir appris ce matin que le tribunal administratif de Rennes annule sa délibération et prononce une peine de 500€ d'amende. Jacques Gouérou ne comprend pas et conteste cette décision : " Déjà, il s'agit de discussion, pas de délibération en conseil municipal. Et puis c'est incroyable qu'Enedis nous traine ainsi devant les tribunaux. En clair on nous dit *vous vous taisez, vous n'avez rien à dire* alors que nous sommes des élus ".

Jacques Gouérou espère un soutien de l'association des maires du Finistère sur ce dossier. L'AMF réunit justement ses élus demain à Quimper, au Chapeau Rouge.