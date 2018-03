Moselle, France

40.000 compteurs Linky équipent déjà des foyers en Moselle. Cette vaste opération de remplacement des compteurs électriques par Enedis (ex-ERDF) a commencé en décembre 2015 partout en France, et le groupe doit déployer 35 millions de ces boîtiers couleur vert anis dans les foyers d'ici à la fin 2021.

A quoi sert le compteur Linky ?

Il s'agit d'un compteur dit "intelligent". La nouveauté, c'est qu'il communique et relève consommation quotidienne et en informent le fournisseur. Son installation est gratuite. Ces relevés sont consultables sur internet (seuls les ménages précaires peuvent bénéficier d'un affichage déporté dans le lieu de vie sans surcoût, leur permettant de suivre leur consommation, et donc potentiellement de l'optimiser.) Linky permet également faire payer sur la base d'une consommation réelle, et non plus une estimation. Le passage d'un technicien n'est plus nécessaire. "Aujourd'hui lorsque vous emménagez, la mise en service est de 5 jours, donne pour exemple Fréderique Lava, directrice territoriale d'Enedis en Moselle, demain ce sera 24h, avec en plus un prix divisé par deux."

Linky est-il plus économique pour le consommateur ?

Non, le compteur Linly ne permet pas de faire des économies, nuance Fréderic Lava : "si vous avez une balance connectée, ce n'est pas grâce à elle que vous allez maigrir. C'est pareil pour Linky : cela permet de suivre, de comprendre et d'adopter les bon réflexes."

Linky est-il dangereux pour la santé ?

Ses détracteurs s'inquiétent notamment de possibles risques pour la santé liés aux ondes électromagnétiques émises par le compteur, malgré des études rassurantes de l'Agence nationale des fréquences ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). "Linky utilise du courant porteur en ligne, explique Fréderic Lava, les cables du courant électrique pour transmettre les interrogations. C'est une technologie utilisée depuis les années 60 pour transmettre les heures pleines et les heures creuses."

Linky espionne t-il nos données personnelles ?

Cette semaine, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) a mis en demeure le fournisseur d'électricité Direct Energie de revoir ses demandes de consentement pour la collecte de données de consommation. C'est un autre argument des opposants à Linky : une possible violation des données personnelles. Frédéric Lava met également les choses au point : "les données appartiennent aux clients et seuls les consommateurs peuvent autoriser la transmission de ces données. Linky n'enregistre pas les informations par usager mais par foyer. Il n'est donc pas possible de savoir à quelle heure vous prenez votre café, vous prenez votre douche, ou mettez votre lave-linge en route." Mais le rappel de la CNIL prouve que la vigilance en la matière reste indispensable.

Peut-on refuser la pose de Linky ?

Sur ce point, les avis diffèrent. Une manifestation pour empêcher le déploiement de Linky a eu lieu à Yutz, en début de semaine. Plusieurs communes tentent d'enrayer chez elles la pose des compteurs, et des actions collectives se préparent. Cela ne fait pas trembler Enedis. En juillet, le tribunal administratif de Pau avait ainsi donné raison à Enedis contre la commune de Tarnos (Landes). Pour Frédéric Lava, le déploiement du compteur Linky est prévu par une directive européenne, qui elle même a été transcrite dans la loi. Or, "nul ne peut se soustraire à la loi". Mais les opposants promettent d'utiliser tous les moyens possibles pour barrer la route de Linky.

Pour toute questions et interrogations, Enedis a mis en place un numéro vert : 0 800 054 659