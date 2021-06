Compteurs Linky : les consommateurs vont finalement devoir payer pour son installation

On pensait les différentes polémiques déclenchées par les compteurs Linky ces dernières années dernière nous, et cette nouvelle secousse fait l'effet d'une "bombe". Enedis va faire payer aux consommateurs le coût de l'installation des compteurs Linky à compter de 2022. Selon une information du Parisien ce mardi, confirmée par France Bleu, l'opérateur d'énergie prévoit d'étaler le coût du compteur connecté à ses clients à partir de l'année prochaine. Une aubaine financière alors que près de 90% des consommateurs, soit 32 millions de foyers, en sont déjà équipés.

Pourtant, Eric Besson, alors ministre de l'Industrie et de l'Energie, avait annoncé en 2011 que le compteur Linky ne coûterait "pas un centime aux particuliers". Mais dix ans plus tard, les choses ont changé. L'association UFC-Que Choisir avait déjà lancé l'alerte en 2018 après la parution d'un rapport de la Cour des comptes. "A l'époque nous avions lancé une pétition, signée plus de 350.000 fois, pour dénoncer le fait qu'Enedis allait faire payer un tiers du coût total de l'installation des compteurs Linky aux consommateurs" rappelle Antoine Autier, en charge des problématiques liées à l'électricité dans l'association.

130 à 150 euros par compteur Linky

"Il n'y aura pas une ligne dédiée sur les factures, ce sera noyé, presque de manière insidieuse. Cela reviendra entre 130 à 150 euros par compteur Linky" explique le spécialiste. Soit jusqu’à 15 euros supplémentaires sur sa facture annuelle pour les 7 ou 8 prochaines années. Dans le détail, Enedis devait supporter la majeure partie de l'opération Linky, chiffrée à 5,39 milliards d'euros. 10% de la somme provient des fonds propres de l'entreprise et "le reste sous la forme d'un emprunt auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI) à un taux extrêmement avantageux : 0,77%" explique Le Parisien.

Problème, ce sont bien les consommateurs qui rembourseront cet emprunt, affirme le quotidien. Une facture qui s'élève à 5,7 milliards d'euros selon la Cour des comptes. Sauf que le taux d'intérêt appliqué aux clients d'Enedis ne sera plus de 0,77%, celui de la BEI, mais de 4,6%. Ce qui permettra au fournisseur d'énergie de réaliser une marge de l'ordre de 500 millions d'euros. Ce que confirme Antoine Autier d'UFC-Que Choisir : "Enedis avance les fonds et va réaliser une marge de 500 millions d'euros. Ils font payer aux consommateurs le coût du capital, mais à un taux plus cher que celui avec lequel ils ont emprunté. On ne voit pas pourquoi Linky devrait permettre à Enedis de gagner de l'argent. C'est un service public et rien ne le justifie".

Aucune étude n'a pour l'instant démontré que les compteurs Linky allaient permettre de réaliser des économies

De son côté, Enedis se défend en expliquant que les économies réalisées grâce au déploiement des compteurs Linky se répercuteront sur ses coûts de fonctionnement (plus besoin d'envoyer ses agents faire les relevés des compteurs). Le dispositif devrait permettre au gestionnaire d'économiser "un milliard d'euros de charges d'exploitation sur les quatre prochaines années" écrit Le Parisien. Enedis table également sur les économies réalisées directement par les particuliers grâce à la maîtrise de leur consommation. En théorie.

"Aucune étude n'a pour l'instant démontré que les compteurs Linky allaient permettre de réaliser des économies" rétorque Antoine Autier. "Si Enedis fait des économies, alors les consommateurs devraient en faire également. Mais est-ce que cela compensera le trou lié à l'investissement ? Il s'agit d'un angle mort assez important. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) serait la plus à même de réaliser une étude sur le sujet mais rien n'est prévu pour l'instant" explique le spécialiste de l'électricité. Pour lui, il faut qu'Enedis joue la carte de la transparence en établissant la réalité des coûts du déploiement des compteurs Linky.

Porter l'affaire en justice ?

Antoine Autier se montre clair : si Enedis empoche les 500 millions d'euros de marge, alors l'UFC-Que Choisir saisira les pouvoirs publics. Porter l'affaire en justice ? "On ne s'interdit jamais rien" répond le spécialiste. "Nous allons surveiller la situation. Nous avons tenté une première fois d'alerter les pouvoirs publics en 2018, sans effet. Donc nous allons demander à nouveau de la clarification".

D'autant plus que le contexte dans lequel se déroule cette opération financière juteuse pour Enedis se situe dans un environnement où toutes les factures d'énergie s'envolent. "Nous avons récemment sorti une étude qui montre qu'en 10 ans, les factures d'énergie ont augmenté de 50% en France" explique Antoine Autier. "Il va falloir que les pouvoirs publics s'emparent du sujet, parce qu'il s'agit d'une dépense contrainte pour les Français". Selon le spécialiste d'UFC-Que Choisir, plusieurs leviers sont à la disposition des autorités pour faire baisser les factures, comme la question de fiscalité, qui représente un tiers du prix de l'électricité.