GR 20 : le poumon économique de Conca

C’est un sentier connu dans le monde entier, traversé chaque année par plusieurs milliers de randonneurs. L’arrivée de ces 180 kilomètres se situe dans le village de Conca. Pour les marcheurs, y arriver est souvent synonyme de délivrance. C’est le cas d’Arthur, venu de Paris avec un groupe : « C’est magnifique et nous ne sommes pas prêts pour le retour à Paris ! Cela fait du bien d’arriver à Conca, d’avoir du soleil et des gens avec le sourire ».

Cette année, rarement le sentier n’aura été aussi fréquenté selon Gérard Leccia, patron d’un des trois bars du village : « Il y a vraiment du monde ». Voir une terrasse de bar remplie fin septembre et en pleine semaine, est une chose rare en montagne. Selon lui, l’apport du GR est indéniable pour la commune : « Il y a beaucoup de gens qui débarquent ici, donc cela apporte forcément quelque chose. _Cela nous permet d’employer deux ou trois personnes supplémentaires_. Cela maintient du monde au village. »

Constat partagé par Alexandra Profizi, gérante d’un autre commerce de Conca : « En ce qui me concerne, le GR 20 représente environ 50% de mon chiffre d’affaire annuel ».

Une affluence pas suffisamment exploitée ?

Avec près de cinq cents habitants l’hiver, trois bars et une école, le village de Conca vit donc en grande partie grâce à ce sentier. Toutefois, cette richesse serait sous-exploitée selon certains cunchesi : « _Aujourd’hui ce n’est pas suffisant_. Ces randonneurs, c’est une véritable filière économique qu’il faut exploiter » commente François Bartoli, 1er adjoint au maire de Conca.

Selon lui, le village de Conca peut tirer un profit beaucoup plus large de cette fréquentation : « Il est nécessaire que les principaux acteurs économiques du village se réunissent et proposent un maximum de services pour que cela puisse faire vivre le village toute l’année. _Il faut créer des services complémentaires pour satisfaire la demande_. Des investissements sur le village sont également essentiels, comme des parkings, une signalétique et un bureau d’information. L’enjeu principal, c’est d’inciter les gens à séjourner plus longtemps au village. »