Concert de casseroles : 200 manifestants réunis à Pau lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron

Environ 200 manifestants se sont réunis à Pau ce lundi vers 20h, en même temps que l'allocution présidentielle. Cette prise de parole d'Emmanuel Macron survient quelques jours après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites et après la décision du conseil constitutionnel. Les opposants au projet de loi se sont retrouvés devant plusieurs mairies de France avec des casseroles . C'était le cas, à Pau et Oloron-Sainte-Marie mais aussi à Bayonne et Hendaye. Un "rassemblement citoyen" s'est tenu à Tarbes.

"Il mérite que des coups sur des casseroles !"

Dans la foule réunie devant l'hôtel de ville de Pau, l'ambiance est bon enfant mais le message est clair. Laurence donne des coups sur une casserole : "C'est surtout dire que ça suffit, ce n'est pas seulement nier Emmanuel Macron mais lui envoyer qu'il ne mérite que des coups sur des casseroles ! Il n'entend rien, il est sourd !"

"On a le sentiment qu'on a un président qui ne nous écoute pas donc on vient faire du bruit pour montrer que nous non plus on a décidé de ne pas l'écouter tant qu'il ne nous écoutera pas. Il faut partout manifester son mécontentement et à Pau, il y a Bayrou, c'est particulièrement significatif... On ne va pas baisser les bras, on lâche rien." ajoute une manifestante paloise. Clément à côté conclut : "Rester, manifester, nous faire entendre, couvrir son intervention, on est un peu désespérés donc c'est tout ce qu'il nous reste !"

