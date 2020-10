Concert de casseroles devant les restaurants d'Avignon

Casseroles et sirènes en terrasse : les restaurateurs d'Avignon refusent la fermeture de leurs établissements en période de crise sanitaire. Ils demandent que le gouvernement "arrête de les emmerder".

Les cafetiers et restaurateurs ont fait du bruit à 11h45 vendredi pour qu'on les laisse travailler. A Marseille, les bars et restaurants sont fermés en raison de la crise sanitaire. Le virus circule dans d'autres villes. A Avignon, les restaurateurs craignent une possible fermeture. Ils appliquent pourtant les mesures barrières et dénoncent des fermetures injustes et inégales. Ils ont donc sorti les casseroles sur la terrasse pour se faire entendre

Vie de couple impactée si les restaurants ferment

Chef d'orchetre pas content, Alexandre Davoust, le propriétaire de la brasserie du Conservatoire, pointe d'autres secteurs où le virus circule : "je n'ai jamais vu un caddie désinfecté en grande surface. On est à huit salariés en ce moment dans mon restaurant. C'est six de moins". Et l'avenir inquiète Océane, la cheffe de rang : "j'ai mon copain qui travaille dans la restauration. Si on vient à fermer ou toucher moins avec le chômage partiel, c'est mon couple et ma vie qui sont impactés".

Casserole et brassard noir, Richard Hémin, restaurateur et président des commerçants d'Avignon suoligne le symbole : "c'est lourd de sens. Ca exprime la mort de l'entreprise. Je discute avec des vendeurs de vêtements d'Avignon qui me disaient 'si les restaus et les bars ferment, nous, on ne va plus travailler"

Arrétez de nous emmerder !" Le président de l'UMIH 84

Alors le président des métiers de la restauration en Vaucluse, Patrice Mounier s'indigne: "il n'y a pas une personne qui est capable de dire s'il y a un cluster dans un restaurant. Alors faut arrêter de nous emmerder. Occupez-vous de qui se passe ailleurs dans le privé. Tout le monde le sait (qu'il y a des foyers ndlr) et on s'attaque toujours aux restaurateurs"