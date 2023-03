Concert de Stromae annulé à Nantes : 800 sandwichs distribués aux sans-abris

Une belle initiative du zénith de Nantes. Après l'annulation soudaine des trois concerts du chanteur belge Stromae prévus mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 au soir pour raisons médicales, 800 sandwichs ont pu être donnés à l'association Homeless, basée à Nantes, au profit des personnes sans-abris.

Amandine Wascheil, la présidente et fondatrice de l'association, se réjouit de ce don généreux et inattendu de la part du zénith de Nantes : "Nous sommes souvent sollicités par des entreprises pour récupérer des denrées à la dernière minute, mais un aussi gros don, cela n'arrive pas souvent, indique-t-elle. Les sans-abris reçoivent très peu de denrées, nous en avons distribué à la mosquée de Pin-Sec entre autres, et uniquement les sandwichs frais."

150 à 200 sans-abris bénéficiaires

L'association a également récupéré des sandwichs industriels qu'elle redistribuera plus tard la semaine suivante. Habituellement, elle organise une distribution toutes les semaines, avec 150 à 200 bénéficiaires. Cette fois-ci, elle a pu en réaliser plusieurs. Une quinzaine de personnes sont membres de cette association, crée en juin 2020.