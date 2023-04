Concert du rappeur Millésime K prévu à Reims : des associations et partis politiques s'inquiètent

Plusieurs de ses concerts ont déjà été annulés, à Lille la maire Martine Aubry a demandé au préfet d'interdire l'évènement : le rappeur Millésime K qui se revendique comme patriote -c'est aussi le nom de sa tournée-, est annoncé à Reims en concert le 5 mai prochain. Un collectif d'associations alerte sur sa venue en raisons de positions d'extrême droite et de propos considérés comme fascistes.

16 associations et partis politiques alertent sur sa venue

Dans sa chanson "Jeanne d'Arc", drapeau tricolore en main, Millésime K dit vouloir "faire la guerre à main nue". "Le message qu'on veut faire passer aux autorités c'est soyez vigilants si le concert a lieu et prenez vos responsabilités vis à vis des textes de ce rappeur car on parle de textes qui sont discriminants, racistes, homophobes, et c'est quelque chose qui est anti républicain", explique Julian Teodorescu, co-président de la Ligue des droits de l'homme (LDH) à Reims. La Ligue des droits de l'homme a déjà écrit au préfet de la Marne pour sensibiliser les autorités si le concert a lieu.

Millésime K - PATRIOTE (Clip Officiel)

Il y a les propos très politiques de l'artiste dans ses chansons, comme dans "Patriote", qui sont visés par les associations. Mais ce sont aussi ses positions sur les réseaux sociaux qui sont mis en cause. Dans un communiqué, le collectif qui rassemble 16 associations et partis politiques souligne : "sur son canal télégram, il enchaîne positions racistes et menaces à l'encontre des personnes LGBT+ comme lorsqu'il poste une photo d'Eric Zemmour armé d'un fusil avec la légende "sur les travlos"".

Pas de lieu de concert précisé

Et le co-président de la Ligue des droits de l'homme Julian Teodorescu ses concerts de pointer du doigt la façon l'organisation des concerts, dans les villes où il s'est déjà produit : "on voit qu'il ne se déclare pas comme tel lorsqu'il loue une salle, il prétend organiser un événement d'entreprise, un colloque, tout sauf un concert de rap de Millésime K, il n'assume pas qui il est, ce qu'il fait". Si le concert du rappeur est annoncé le 5 mai à Reims à 21 h, et s'il est possible d'acheter une place, le lieu n'est effectivement pas précisé.

Sur son site internet, Millésime K explique que "les salles proposées sont très petites avec peu de personnes, ce qui permettra d'échanger avec lui après l'événement" et que "les drapeaux tricolores sont bien évidemment les bienvenus". Aucun recours en justice n'est prévu contre Millésime K, qui a plus de 710 000 abonnés sur le réseau Tik Tok.