Concert en maison de retraite : "J'oublie mes douleurs le temps d'un instant"

Une batterie, une table de mixage, un micro dans la salle du réfectoire de la maison de retraite à Giraumont. Les mélomanes autodidactes ajustent les derniers réglages avant le concert. Les résidents, eux sont déjà prêts à les écouter, pour certains installés dans les fauteuils roulants.

Mireille fait danser sa copine aussi résidente à la maison de retraite. © Radio France - Emma Dehoey

"Les personnes âgées attendent ce moment depuis le début de la semaine, raconte Marine Vick, attachée de direction de la résidence Le Haut de Tichemont. Les résidents me demandent sans cesse quand Brice va-t-il venir chanter ?" Une voix rauque et mature interprète les chants bien connus des résidents "Siffler sur la collines" de Joe Dassin ou "Mon manège à moi" d'Edith Piaf. Pourtant, Brice Toerch est âgé de 15 ans.

Il connaît bien ce public aux cheveux grisonnants. Le jeune homme originaire de Maizières-lès-Metz se produit bénévolement dans les EHPAD depuis l'âge de huit ans. Et le lien avec ses aînés est très fort : "Après deux mois d'absence, je leur ai beaucoup manqué. Quand je viens, je suis une lumière, cela m'apporte beaucoup de baumes au cœur."

"Les résidentes me draguent parfois" - Brice Toer, chanteur

Brice fouille dans son smartphone les paroles des musiques enregistrées et adopte une voix rauque pour les interpréter. Une astuce pour les séduire ? "Je me fais draguer parfois, elles me proposent de venir rejoindre dans leurs chambres," glousse le lycéen, qui se produit dans neuf maisons de retraite en Moselle.

Une parenthèse enchantée pour les résidents. "On voit des résidents le sourire aux lèvres, alors qu'ils sont moroses habituellement", observe Marine Vick. Tous fredonnent, tapent du pieds, des mains. Certains s'élancent sur la piste. Nathalie enlace sa mère, résidente aux cheveux auburn. "Maman adore danser, c'est un moment super."

Jeannot et l'aide soignante de la maison de retraite dansent un slow. © Radio France - Emma Dehoey

D'autres ne sont pas autonomes. Alors Mireille, âgée de 88 ans, saisie les poignées du fauteuil roulant de sa voisine et la fait se remuer. "Elle est tombée récemment, je la fais swinguer comme je peux," raconte cette femme aux yeux pétillants.

"J'oublie mes douleurs le temps d'un instant, j'ai l'impression d'avoir 20 ans", crie Mireille, tirant sur ses cordes vocales. Malgré la vieillesse, des miracles peuvent se produire. "Il y a six ans, lorsque je jouais une chanson, une vieille femme assise dans un fauteuil s'est mise à se lever. C'était tout juste incroyable, se souvient Pascal, l'accordéoniste du groupe. Quand l'émotion les submerge, des larmes coulent sur leurs joues."

