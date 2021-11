Concert-hommage à Marie & Mathias à Metz : "Notre respiration après avoir témoigné au procès des attentats"

Les désormais traditionnels vide-dressing et concert-hommage en mémoire de Marie et Mathias, les deux victimes messines des attentats du Bataclan, ont lieu ce samedi, au tiers-lieu Bliiida à Metz. Deux nouvelles bourses seront remises à des jeunes pour les soutenir dans leurs projets.

C'était il y a six ans jour pour jour. Le 13 novembre 2015, les attentats de Paris, au Bataclan, sur les terrasses et au Stade de France, tuaient 130 personnes. Hasard du calendrier, la 5ème journée hommage aux deux victimes messines du Bataclan, Marie Lausch et Matthias Dymarski a lieu ce samedi, à Metz Bliiida, pour la première fois, un 13 novembre.

Un rassemblement qui tient à cœur aux deux papas de Marie et Mathias : "C'est notre respiration après le procès des attentats, où on a été témoigner le 25 octobre", explique Maurice Lausch, le papa de Marie. Jean-François Dymarski, père de Mathias, insiste sur l'hommage rendu à leurs enfants, "mais aussi aux 129 autres décédés et les 600 blessés physiquement et psychologiquement que l'on côtoie avec les associations parisiennes, et qui nous ont aidés pour notre témoignage au procès. Il ne faut pas les oublier".

Soutien aux jeunes artistes messins

Au programme de ce samedi, un vide-dressing, en mémoire de Marie et sa passion pour la mode : "avec des vêtements de mode et de créateurs, je tiens à le préciser : ce n'est pas un vide grenier !" sourit Maurice Lausch. Il aura lieu en matinée, de 10h à 13h. Puis le soir, le concert hommage, à partir de 18h30, avec comme à chaque fois des jeunes talents locaux : le groupe Koda, et ses reprises principalement en anglais. Léo Kanny, qui livrera ses compositions, et notamment une chanson, intitulée Liberté, en hommage à toutes les victimes du terrorisme. Et enfin DJ David Rouby, qui va adapter son set aux musiques qu'écoutaient Marie et Mathias (rock pour lui, chanson française, et notamment Cœur de Pirate pour elle).

Ce 5ème concert fait son grand retour à Bliiida, et ça a tout son sens, pour les papas de Marie et Mathias : "On nous a proposé des salles plus grandes, mais c'est important pour nous d'être ici : c'est là que tous les amis de Marie et Mathias se retrouvent une fois par an, ils viennent parfois de loin. Nous sommes ici chez eux".

Des bourses pour accompagner de jeunes talents

Chaque année, plusieurs bourses, financées par les dons à l'association, sont décernées pour soutenir des jeunes dans la réalisation de leur projet. Ce samedi soir, deux nouveaux lauréats "Jeune Talent" seront désignés : ce sont les 22ème et 23ème bourses attribuées depuis la création de l'association Marie & Mathias en 2016.

La première bourse sera attribuée à Alexandre, un jeune rappeur de 24 ans. "C'est notre coup de cœur", explique Maurice Lausch. "Il a eu une vie pour le moins tourmentée : il a eu deux cancers, dont il s'est sorti. Il est plein plein plein de force et de talent. C'est une belle personne. On est sûrs qu'il va réussir sur la scène messine, peut-être régionale et pourquoi pas nationale, c'est tout ce qu'on lui souhaite."

La seconde consiste en un permis de conduire, financé à 100%, pour une jeune étudiante en première année de l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) de Metz, l'école de Mathias. "Elle va avoir besoin du permis pour son stage de première année. C'est une étudiante méritante", détaille Jean-François Dymarski. C'est le 4ème permis financé par l'association.

Au total, près de 27.000 euros ont déjà été versés sous forme de bourses à une vingtaine de jeunes. L'association a également pour projet de remettre chaque année le Prix Marie & Mathias au meilleur lauréat.

Un nouveau site internet, pour aller encore plus loin

L'association vient aussi de lancer son nouveau site internet, déjà visité par 10.000 internautes en une semaine. Et dans quinze jours, on pourra faire des dons et des adhésions en ligne, acheter des goodies, et surtout déposer son dossier pour candidater aux bourses Jeunes Talents. L'association espère ainsi dépasser les frontières de la Moselle ou de la Lorraine et soutenir des jeunes venus de toute la France, voire de l'étranger.