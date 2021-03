Concert non déclaré à Epinal : les organisateurs convoqués à la préfecture des Vosges

La préfecture des Vosges convoque ce jeudi les organisateurs d'un concert qui s'est tenu mercredi 10 mars et a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Seule une manifestation statique avait été déclarée.

Ce devait être une manifestation statique regroupant au maximum 150 personnes avec strict respect des gestes barrières. Elle avait en tout cas été déclarée comme telle en préfecture des Vosges. Mais au final, c'est un concert qui a été organisé à Epinal ce mercredi 10 mars, regroupant plusieurs centaines de personnes, sans respect de la distanciation physique et sans port du masque pour des participants. Un concert initié par un collectif citoyen militant pour la réouverture des lieux de convivialité et de culture.

La manifestation est illégale selon la préfecture des Vosges qui s'en explique dans un communiqué : "La préfecture ne délivre pas d’autorisation de manifester, puisqu’il s’agit d’un droit constitutionnel [...] Rappelons, que compte tenu du contexte sanitaire actuel, tous rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont interdits à l’exception des manifestations revendicatives déclarées".

Signalement auprès du procureur de la République

Elle précise : "On parle de manifestation à caractère revendicatif lorsqu’il s’agit d’une réunion organisée sur la voie publique, dans le but d’exprimer une conviction collective. À la différence, par exemple, des manifestations sportives ou culturelles qui n’expriment ni opinion ni revendication et qui mobilisent une organisation spécifique comme ce fût le cas pour ce rassemblement".

Les organisateurs du concert sont convoqués ce jeudi 11 mars à la préfecture des Vosges. Un signalement a été fait auprès du procureur de la République. Leur responsabilité pourrait être engagée pour "mise en danger de la vie d'autrui, non-respect des gestes barrières et fausse déclaration".

Les manifestations d’ores et déjà déclarées par ce collectif, notamment celle du dimanche 14 mars, feront l’objet d’une interdiction par arrêté préfectoral.