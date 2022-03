Concert pour l'Ukraine au Grand Théâtre de Bordeaux : "que la musique arrive jusqu'à Moscou et Kiev"

Un concert de soutien aux victimes de la guerre en Ukraine était organisé au Grand Théâtre de Bordeaux ce samedi soir. Un millier de personnes ont assisté à une représentation de l'opéra national de Bordeaux.

Le choeur de l'opéra a modifié son programme pour rendre hommage aux victimes en partenariat avec le Secours Populaire Français. Les artistes ont joué gratuitement et les spectateurs étaient invités à faire des dons à l'entrée du Grand Théâtre.

Les artistes se sont naturellement mobilisés pour la paix explique Salavatore Caputo, chef de choeur de l'opéra de Bordeaux.

Les artistes ont cette capacité de dessiner avec la voix des couleurs et des émotions. On a changé notre programmation et on a demandé au théâtre de consacrer ce concert à l'Ukraine. C'est tellement dur de savoir que deux peuples frères sont aujourd'hui en guerre