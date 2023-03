Concertation sur le projet de télécabine à Bordeaux-Cenon-Lormont : le projet favorablement accueilli

Y aura-t-il bientôt une télécabine entre Bordeaux, Cenon et Lormont ? Ce mode de transport a été soumis à une concertation publique entre novembre 2022 et février 2023 dont les conclusions ont été présentées ce vendredi au conseil de Bordeaux métropole. 367 contributions sont favorables au projet, contre 267 défavorables (ainsi que 4 contributions favorables sous réserve, 104 contributions neutres et 37 contributions indéterminées). En tout, neuf tracés ont été soumis lors de cette concertation, avec plusieurs stations proposées. Pour la rive gauche, celle qui est la plus plébiscitée est La Cité du Vin ; pour le secteur Lissandre, c'est la station sud qui est préférée ; pour la rive droite c'est la destination 4 Pavillons qui ressort. Un projet de ligne complet sera présenté et soumis au vote en juin.

Lors des débats, certains élus de la métropole bordelaise ont souligné l'absence de proposition alternative lors de de la concertation. "Quand on a conçu le pont Chaban-Delmas, on a prévu qu’un tramway puisse passer dessus" soutient Christophe Duprat, élu à la métropole et maire de Saint-Aubin-de-Médoc, pour qui l'installation de la télécabine ne sera pas suffisante pour désengorger la ligne A du tramway qui relie la rive droite et la rive gauche. Dans la concertation, les riverains expriment aussi des craintes sur l'intégration au paysage des câbles et de la télécabine, sur le passage au-dessus des habitations et des entreprises. Des critères qui seront pris en compte rappelle le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, d'autant que sa ville

Selon les estimations de la métropole, il faudrait 7 ou 8 minutes pour traverser la Garonne grâce à la télécabine, avec un objectif de 9.000 à 18.000 passagers quotidiens. Si le projet est validé, sa mise en service est prévue pour 2028.