Concerts et animations, l'Harmonie municipale d'Orthez fête ses 100 ans

Des concerts sont prévus pour les 100 ans de l'harmonie municipale d'Orthez qui fête son anniversaire cette semaine. Créée en 1923 par Georges Moutet (conseiller départemental), il s'agit d'une des plus anciennes associations de la ville (avec l'Elan Béarnais). L'harmonie compte environ 100 musiciens, des passionnés qui ont entre 13 ans et 80 ans. Ce jeudi 11 mai soir, le groupe Spanish Brass est présent pour le concert à la Moutète. Le samedi 13 mai 2023, repas et concert sont prévus pour célébrer également les 60 ans de la banda Lous Gaouyous .

"Une grande famille"

L'harmonie municipale d'Orthez fête ses 100 ans, 1923-2023 © Radio France - Marion Aquilina

