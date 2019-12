Concours autour du caviar Sturia pour les élèves de l'école Ferrandi à Bordeaux

Le caviar peut être tour à tour délicat, subtil, puissant. Comment travailler ce produit complexe pour laisser son goût s'échapper avec délicatesse, c’est le challenge qui a été proposé et relevé par les élèves issus de 2ème année du Bachelor Ferrandi sur le Campus de Bordeaux.

Ce challenge a été proposé et relevé par les élèves issus de 2ème année du Bachelor Ferrandi Campus de Bordeaux, 16 élèves donc 8 brigades. En équipes, les élèves ont du réaliser et proposer trois recettes d’entrées au caviar sur les thèmes : végétal, poisson, viande. Un Jury d'exception était venu pour l'occasion : Ronan Kervarrec** Chef à l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Emilion, Amandine Chaignot Chef à Pouliche Paris, Anne Luzin Directrice de publication du magazine Le Chef, Mercotte Chroniqueuse culinaire La Cuisine de Mercotte, Laurent Dulau Directeur général de Caviar Sturia et Thierry Daugeron Responsable opérationnel à l'hôtellerie restauration au Campus du Lac Ferrandi, Bordeaux.

Tous les jurys ont salué la performance des élèves qui ont rivalisé de créativité pour mettre en valeur le caviar. Les trophées : 1er prix : Camille Andres et Lucas Simon 2ème prix : Alexandre Guy 3ème prix : Marc Elie Hayek et Boris Avedissian. Félicitations à tous les élèves pour leurs implications et au Formateur de l'Ecole Ferrandi Nicolas Touroul Chevalerie (Photo), qui a encadré les jeunes talents en cuisine.

Nicolas Touroul Chevalerie © Radio France - Isabelle Wagner

Le formateur Nicolas Touroul Chevalerie met l'accent sur l'aspect pédagogique pour ces jeunes élèves de l'Ecole Ferrandi, un projet mené sur plusieurs jours avant de passer en cuisine pour ce Concours avec le caviar Sturia Copier

« Premiers crus » de caviar du producteur français Sturgeon, Sturia est la marque dédiée à la restauration et l’épicerie fine. Sturgeon est le premier producteur de caviar en France. Pionnier dans l’élevage d’esturgeons, Sturgeon accorde une attention particulière à l’éthique de production : respect de ses poissons, de l’environnement et de ses consommateurs.