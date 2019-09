Concours de Miss Bourgogne : Elisa Lamborot fait de son cancer une force

Paron, France

Du haut de ses dix-neuf ans et ses 1,78 mètres, Elisa Lamborot parle avec assurance de cette année en forme de douche froide : "je suis tombée malade juste après mon élection. On m'a découvert un lymphome d'Hodgkin, c'est une sorte de cancer. Mais voilà, je veux dédramatiser cela et montrer que ce sont des choses dont on guérit. J'en ai guéri en quatre mois."

"On peut dédramatiser le cancer. Cela arrive à tout le monde" - Elisa Lamborot, Miss Yonne 2019 Copier

Une écharpe de Miss, des chimios et un diplôme de BTS la même année

Ces derniers mois, Elisa a jonglé entre sa chimiothérapie, son BTS métiers de la mode et son écharpe de Miss Yonne. Et maintenant le concours Miss Bourgogne : "alors c'est vrai que je n'ai pas pu m'y préparer autant que j'aurais voulu parce que quand on est malade, on ne peut pas se permettre de faire un petit régime parce qu'on doit garder ses forces. On ne peut pas se permettre de faire de l'exercice tous les jours."

Continuer à faire ce qu'on avait prévu

Mais la force mentale est bien là et Elisa Lamborot veut partage son expérience du cancer : "il faut essayer de se battre pour que maladie ne change pas notre vie, il ne faut pas lui laisser de place. On continue de faire ce qu'on avait prévu de faire. Je serai heureuse sur scène, lors de mon discours d'en parler parce que cela peut arriver à tout le monde."

Lutter contre les diktats de la mode

"J'ai un emploi dans une boutique de vêtements et je vois tous les jours des jeunes filles complexées. Cela ne peut plus durer" - Elisa Lamborot, Miss Yonne 2019 Copier

Sa cicatrice à la base du cou, elle ne la cache pas. Ses faux cheveux, elle ne s'en cache pas. Et ses formes elle veut les montrer : "quand je me suis présentée, je ne pensais pas être élue parce que je rentrais pas dans des jeans en 34. C'est aussi ce que je voudrais représenter parce que je ne suis peut-être pas le modèle classique de Miss auquel on s'attend." Pas classique peut-être mais convaincante, c'est certain.