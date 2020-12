Miss France : première dauphine, April Benayoum visée par des tweets antisémites

On pourrait les appeler "Les Poupous du concours de Miss France", nos Miss Provence. Comme le génial Raymond Poulidor, elles sont victimes de la même malédiction. Celle de finir toujours à la deuxième place. Enfin, toujours, non. Mais ça fait quand même deux ans que ça dure, cette histoire. Avec Lou Ruat déjà, dauphine de l'édition 2020. Et, cette année, avec April Benayoum, qui préfère en rire :

Interview France Bleu Provence d'April Benayoum Copier

Cette année, donc, pour se consoler, on se redit qu'il n'y avait pas deux centimètres entre la deuxième et la première marche du podium sur laquelle est montée Amandine Petit, Miss Normandie de 23 ans, sacrée Miss France ce samedi soir au Puy du Fou. Une élection suivie par neuf millions de personnes, derrières leurs écrans de télés et sur les réseaux sociaux, aussi. Pour le meilleur et pour le pire.

Des commentaires antisémites

Lors du défilé, April Benayoum a rappelé ses origines israéliennes. Ce qui a suscité une vague de commentaires antisémites, notamment sur Twitter. Des propos "inadmissibles" et condamnés ce dimanche matin par la classe politique. Une "abomination", pour le président de la Région Sud, Renaud Muselier.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se dit "profondément choqué par la pluie d’insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer. Honte à leurs auteurs. Les services de police et de gendarmerie sont mobilisés". "La haine antisémite et antisioniste se déploie contre miss Provence. Insupportable", a déclaré la présidente déléguée des députés LREM, Aurore Bergé.

Interrogée ce dimanche sur BFMTV, Amandine Petit, la nouvelle Miss France, a jugé "extrêmement décevants" ces "propos déplacés" visant sa dauphine, à qui elle a apporté son "soutien".

"Rendez-vous devant la justice pour les twittos qui hier soir ont transformé Twitter en cloaque antisémite contre Miss Provence", a promis de son côté la Licra, qui invite les internautes à signaler les contenus sur son site afin de mener "une action de groupe". L'union des étudiants juifs de France (UEJF) a elle dénoncé "un concours d'antisémitisme".