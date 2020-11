Concours du plus beau champignon : résultat ce lundi sur France Bleu Occitanie

Le concours 2020 du plus beau champignon lancé par France Bleu Occitanie touche à sa fin. Le gagnant sera dévoilé ce lundi, à 10h40 dans l'émission La vie en Bleu.

Vous avez été des dizaines à nous envoyer des photos de vos plus beaux champignons cueillis dans la région, merci à tous. Le concours du plus beau champignon, lancé par France Bleu Occitanie au début des vacances de la Toussaint, touche à sa fin. Le gagnant sera annoncé à 10h40 ce lundi 2 novembre dans l'émission La vie en Bleu animée par Alban Forlot.

Le gagnant remportera le tablier, le sac de courses, le chapeau ainsi que les couverts France Bleu pour déguster les précieux champignons.

