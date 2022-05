Concours Lépine 2022 : plusieurs Franciliens récompensés pour leurs inventions

Un Mosellan vient de remporter ce dimanche 8 mai 2022 la plus haute distinction du concours Lépine, organisé comme chaque année lors de la Foire de Paris, Porte de Versailles. L'infirmier Frédéric Leybold s'est distingué avec le "Géocoeur" : un boitier connecté aux défibrillateurs, localisable par les services d'urgence. S'ils ne sont pas dans le top 5, plusieurs Franciliens ont malgré tout été récompensés pour leurs inventions.

Quatre inventions franciliennes distinguées

Guillaume Haro, un habitant de Seine-et-Marne, figure dans le tableau d'honneur : il est sixième au palmarès, et il remporte aussi lePrix Coup de Cœur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris-Ile-de-Francepour son invention The Pop Cork. Ce système vise à remplacer le traditionnel tire-bouchon, en utilisant le principe du choc thermique. The Pop Cork permet de couper les goulot des bouteilles de vin anciennes avec avec une pince chauffée. Plus aucun risque de casser le bouchon !

Le Parisien Alain Cohen, lui, s'est distingué avec son kiosque en forme de navire : une structure roulante qui peut aussi bien devenir une terrasse de restaurant, un théâtre qu'une scène de spectacles pour enfants. La Mairie de Paris lui décerne son prix. Jacques Ferret, Parisien également, est reparti avec le Prix "Handicap" Ville de Paris, grâce à sa tablette ultra légère en kit démontable, conçue pour les personnes en fauteuil roulant.

Enfin, la médaille de la ville de Paris revient à René Tranvoiz, un habitant des Yvelines pour un système destiné à réduire les vibrations à vélo. Il y avait 358 inventions en compétition pour cette 121e édition, dont une trentaine conçues par des Franciliens.