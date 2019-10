Concours photo d'Octobre rose : "ça permet de dire aux gens qu'on est belles même si on est malades"

Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous

Sur cette photo, on découvre une maman et sa fille. La maman c'est Delphine, atteinte d'un cancer du seine du sein, elle pose les seins nus avec un tatouage, et on voit sa fille Agathe, qui a les larmes aux yeux. Le contexte de cette photo, Alice Miller nous l'explique : "j'aurais tendance à reprendre les paroles de Paul Eluard, qui dit il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous, c'est vraiment le concours de plusieurs rendez-vous qui font que je me retrouve à faire des photos pour l'association. Delphine a vu passer sur un mur Facebook l'annonce sur laquelle on cherchait des modèles. Elle s'est dit qu'elle voulait témoigner. La séance photo s'est faite comme ça. On a la possibilité de faire les photos en studio, et à partir de là, on monte ce projet, tous ensemble. Pendant cette séance, Agathe a été submergée par l'émotion, ça lui a permis de comprendre pleins de choses sur ce qui se passe, ça a permis de reconnecter la maman avec la fille, et ça c'est magique."

- Alice Miller

Quarante photos ont donc été sélectionnées pour ce concours, la seule Côte-d'Orienne, c'est Alice Miller. Mais en quoi ces photos peuvent-elles inciter les femmes à se faire dépister ? "_Ça permet surtout de faire tomber des tabous, parce qu'on aime pas trop parler de son intimité, du parcours de soins qui n'est pas des plus joyeux. Ça permet de dire aux gens qu'on est belles même si on est malades, il y a beaucoup d'espoir dans ces photos_. On a vraiment tenu à faire des photos qui ne sont pas misérabilistes, on voulait des moments joyeux et ces personnes nous font passer un message d’appétence pour la vie qui est assez extraordinaire."

Alice Miller, photographe côte-d'orienne, est l'invitée de France Bleu Bourgogne Copier

Deux informations à noter : les auditeurs et internautes de France Bleu peuvent voter pour leur photo préférée sur le site prixdupublicteva-pink. La photo d'Alixe Miller est à découvrir en exposition en gare de Dijon.