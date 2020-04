Le District de football de la Creuse nous lance un défi. Réaliser une petite vidéo où l'on rejoue un des plus beaux buts de l'équipe de France en coupe du monde. Et pas la peine de s'appeler Zidane ou M'Bappé pour gagner !

Concours: refaites les plus beaux buts de l'équipe de France...à la maison !

Attention aux fenêtres, il pourrait y avoir de l'action dans le salon ou dans le jardin. Le District de Football de la Creuse nous propose rejouer à la maison les plus beaux buts de l'équipe de France en coupe du Monde.

Chacun est libre de choisir son action et d'incarner son joueur préféré. Il faut faire une petite vidéo et l'envoyer avant dimanche soir.

"Le même concours a été lancé en Grande Bretagne par le club de Tottenham, j'ai trouvé cette idée très sympa." explique Antoine Delage l'organisateur de ce défi.

"Le but n'est pas d'être un virtuose du ballon, on peut très bien imiter l'action , mais c'est le plaisir de se mettre en scène et de rendre hommage à des joueurs qui nous ont fait vibrer."

Avec des poupées ou des Playmobils

Bon et que faire si papa ou maman n'ont aucune envie de nous voir enfiler les crampons dans la salle à manger et transformer le buffet de grand-mamie en cage de buts ?

"Eh bien, on peut refaire les actions avec ses jouets, des poupées ou des Playmobils", sourit Antoine Delage. "L'essentiel c'est de reconstituer l'enchainement de passes qui mènent au but, et de mimer la joie du joueur qui a marqué !"

Il faut envoyer ensuite sa vidéo à: antoine.delage@etu.unilim.fr

Le concours est ouvert à tous les licenciés d'un club de foot de la Creuse, la meilleure vidéo sera récompensée par une "petite dotation" (surprise !), mais Creusois ou pas tout le monde peut participer pour le plaisir.

Et maintenant , aurez vous envie de rejouer le but de Lilian Thuram qui se transforme en "penseur" après avoir envoyé la France en finale en 1998 face à la Croatie ?

Ou le but de Benjamin Pavard, 20 ans plus tard en huitièmes de finale face à l'Argentine ?

On est sûrs que vous avez plein d'idées. On est impatients de voir vos réalisations sur la page Facebook du District de Football de La Creuse.